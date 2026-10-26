En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La hermana de Ivana Garcilazo cuestionó las penas: "Vamos a ir por los 30 años de justicia"

La hermana de la joven asesinada después del clásico rosarino manifestó su indignación y cuestionó el alcance de las condenas. “Vamos a apelar”, aseguró.

26/10/2026 | 14:20Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Silvina Garcilazo, hermana de Ivana.

FOTO: Silvina Garcilazo, hermana de Ivana.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, cuestionó las penas impuestas a los tres condenados por el crimen de la joven y anticipó que la familia apelará el fallo para reclamar 30 años de prisión. “Me parece injusto y no es lo que esperábamos”, expresó tras conocer la sentencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Ariel Cabrera y Damián Reifenstuel recibieron 20 años de prisión, mientras que Juan José Massón fue condenado a 18 años. Para Silvina, las penas quedaron por debajo de lo que la familia esperaba después de tres años de reclamos y del juicio oral que analizó el ataque ocurrido tras el clásico rosarino de septiembre de 2023.

“Estoy indignada. No puede ser que les den los años de mierda que les dieron con todo lo que hicieron y cómo nos arruinaron la vida”, sostuvo. Y agregó: “La vida de Ivana valía mucho más que eso. Lo mínimo que se merecía eran los 30 años que le correspondían”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La hermana de la víctima confirmó que buscarán que la sentencia sea revisada. “Obviamente que vamos a apelar y vamos a ir hasta las consecuencias, que son los 30 años de justicia que merece Ivana”, afirmó al insistir en que el resultado no respondió a las expectativas de la familia.

Silvina también expresó sus dudas sobre el tiempo que los condenados permanecerán efectivamente detenidos. “No van a cumplir 20 años, sabemos cómo es la Justicia. Sabemos que en medio de la condena salen por buena conducta”, manifestó. Además, señaló que Reifenstuel estaría en un pabellón evangélico de la cárcel y dando clases a otros internos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al referirse a los testimonios que se escucharon durante el debate, cuestionó que, según indicó, amigas de los acusados hayan declarado que era habitual que salieran a arrojar piedras. “¿Qué ejemplo estamos dando a la sociedad? Sale cualquiera a matar, total, en diez años salís y seguís con tu vida como si nada. ¿Y la nuestra?”, planteó.

La hermana de Ivana también rechazó que las inhabilitaciones por 15 años para ejercer determinadas funciones deportivas fueran suficientes. “No tienen que volver a enseñar más nada en su vida, no por 15 años. No tienen que volver a estar con chicos en su vida ni pisar un estadio”, expresó.

Por último, Silvina dijo que se retiraba con dolor después de haber sostenido el reclamo durante tres años. “Venía con mucha fe de que sea una condena ejemplar, pero lamentablemente por esta condena es como seguimos como sociedad y siguen pasando las cosas. Sigue habiendo otra Ivana y ya hubo otra Brenda, y va a seguir pasando”, concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Quién cuestionó las penas impuestas a los condenados? Silvina Garcilazo cuestionó las penas.

¿Cuántos años de prisión recibieron los condenados? Ariel Cabrera y Damián Reifenstuel recibieron 20 años, y Juan José Massón fue condenado a 18 años.

¿Qué pena reclama la familia? La familia reclama 30 años de prisión para los condenados.

¿Dónde se realizó la sentencia? La sentencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

¿Por qué está indignada Silvina? Silvina está indignada porque considera que las penas son injustas y no corresponden a lo que sucedió.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf