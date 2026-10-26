El juicio de "Pity" Álvarez avanza: declaraciones clave y nueva fecha de testimonio

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado del homicidio de Cristian Díaz en 2018, se encuentra en su etapa final en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, se ha confirmado la fecha de su testimonio ante el tribunal.

Este lunes, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, se escucharon las declaraciones de dos peritos. Se espera que el 2 de noviembre se lleven a cabo las declaraciones de un perito adicional y del Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, quien ha mantenido una relación cercana con Pity a lo largo de los años y lo acompaña en este proceso judicial.

La defensa del músico, compuesta por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, anunció que también presentará su exposición ante el tribunal en esa misma jornada.

"Estamos evaluando ofrecer dos nuevos testigos, pero no sabemos si los van a aceptar. Si lo permiten, habrá una nueva audiencia de declaración o directamente los alegatos", afirmaron los abogados.

En las últimas horas, la defensa emitió un comunicado de prensa advirtiendo sobre el riesgo para la vida y salud de "Pity", solicitando la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el comunicado, se subraya que "tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29".

La defensa también denuncia un grave riesgo para la vida y salud de Pity, alegando la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violaciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de personas con discapacidad. Además, cuestionan la actuación del Ministerio Público Fiscal por presunto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sanción a los defensores, lo que ha llevado a la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados.

Finalmente, la defensa solicitó un tratamiento urgente de los recursos, enfatizando la gravedad institucional de los hechos y la posible responsabilidad internacional del Estado argentino. En su comunicado, se reservó el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29, así como del fiscal subrogante que intervino en la ausencia del fiscal Abraldes, quien se encontraba de vacaciones durante el desarrollo del debate oral.