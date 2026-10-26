Crecida del Paraná: aceleran el traslado de ganado hacia zonas más altas en Santa Fe

FOTO: Crecida en el Litoral: trasladan ganado y advierten por 200 mil animales en riesgo.

Desde el Gobierno de Santa Fe se informó que logró reducir en más del 70% la cantidad de ganado expuesto a las inundaciones en las islas del río Paraná y en otras zonas bajas de la provincia. La medida se enmarca en un operativo que continúa en el norte santafesino, donde productores y autoridades avanzan con el traslado de animales hacia terrenos más elevados ante el aumento del nivel de las aguas.

El procedimiento contempla asistencia técnica a los establecimientos agropecuarios, facilidades para gestionar la documentación sanitaria necesaria y coordinación de los medios de transporte, tanto terrestres como fluviales, con el objetivo de resguardar la hacienda y minimizar las pérdidas que podría ocasionar la emergencia hídrica.

La evacuación preventiva del ganado constituye una de las principales medidas frente al avance del agua sobre los sectores insulares y las áreas ribereñas. En ese contexto, la articulación entre el Estado provincial y los productores resulta fundamental para organizar los movimientos de animales y encontrar campos alternativos donde puedan permanecer hasta que mejoren las condiciones.

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Además del traslado, el operativo requiere garantizar que las maniobras se desarrollen bajo condiciones seguras y que los animales lleguen a destinos adecuados para su alimentación y cuidado. La coordinación logística y la simplificación de los procedimientos administrativos forman parte de las acciones destinadas a agilizar la respuesta ante la crecida.

Si bien la reducción del ganado expuesto representa un avance en las tareas preventivas, los trabajos continúan en las zonas más comprometidas del norte provincial, donde el comportamiento del río mantiene en alerta al sector ganadero.

La evolución de la situación hídrica será determinante para definir los próximos pasos del operativo, mientras se sostienen las tareas de asistencia y reubicación de la hacienda.

Informe de Jonatan Faber.