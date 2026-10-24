El Niño: ya quedan menos de 182.000 animales en las islas santafesinas

FOTO: Ya se evacuó más del 70 % de la hacienda en islas.

Más del 70% de la hacienda que estaba expuesta a posibles inundaciones en las islas de Santa Fe fue trasladada a zonas más altas ante la crecida del río Paraná. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) al 19 de octubre, permanecían en las islas 181.798 bovinos y 8.908 equinos de trabajo, frente a los más de 709.300 animales contabilizados a comienzos de agosto.

El aumento del caudal del Paraná está asociado a las lluvias en las cuencas altas y a la apertura de compuertas en las represas de Yacyretá e Itaipú. Los departamentos de Garay y San Javier concentran parte de los movimientos de ganado hacia sectores continentales. Desde agosto se concretaron 1.608 traslados de vacunos, de acuerdo con la información oficial.

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Para facilitar las evacuaciones, se autorizaron excepciones administrativas que permiten utilizar certificados provisorios de tránsito animal y flexibilizar la emisión de documentos electrónicos. Las medidas agilizan el traslado hacia campos de pastaje o invernada de emergencia en Santa Fe y otras provincias, entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero, sin eliminar los controles sanitarios y fiscales.

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?? EL NIÑO: SANTA FE YA EVACUÓ MÁS DEL 70% DE LA HACIENDA EN ISLAS Informó que más del 70% de la hacienda que se encontraba en zonas anegables de las islas fue trasladada a tierras altas ante la crecida del río Paraná y las alertas por el fenómeno de El Niño. https://t.co/2rA1oWIfIQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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También se realizaron trabajos para facilitar el movimiento de la hacienda. En San Javier se habilitó un paso a través del albardón costero para permitir el ingreso de los animales a tierra firme, mientras que en el puerto de Reconquista se acondicionó el embarcadero para descargar ganado transportado en barcazas. Además, se dispuso el uso de chalecos salvavidas durante las maniobras fluviales y la suspensión de las tareas nocturnas.

Como parte de las medidas preventivas, se reforzaron los patrullajes por la presencia de animales en las banquinas de la ruta provincial 1, en los departamentos Garay y San Javier, y de la ruta nacional 11, entre Villa Ocampo y Las Toscas. También continúa disponible el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca), que reúne opciones de campos para pastaje temporal, forraje y transporte terrestre o fluvial. La inscripción puede realizarse en santafe.gob.ar/ropeca.