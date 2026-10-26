Cabello minimiza el regreso de Machado: "No me espanta" y lo califica de show

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó el lunes que no le "espanta" el regreso de la líder opositora María Corina Machado al país, indicando que quienes deseen retornar pueden hacerlo, ya que "ni hay persecuciones para nadie".

Al ser preguntado sobre la posible llegada de la dirigente opositora, Cabello enfatizó: "Desde cuándo estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir, que se venga. Aquí no hay persecuciones para nadie".

Además, el dirigente oficialista tildó de "show" la atención mediática que rodea el regreso de figuras opositoras a Venezuela. "Montan un show. Tenemos tiempo diciendo que dejen el show, que dejen el show y se vengan. Todo el que se quiera venir y asuma la responsabilidad de lo que dijo y de lo que hizo en la calle, y que haga política", añadió.

Para ilustrar su punto sobre la llegada de Machado, Cabello citó una frase de Simón Bolívar, extraída de una carta dirigida al general Antonio José de Sucre en 1823: "No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos", leyó el funcionario, remarcando la importancia de la cita.

Al concluir su intervención, el secretario general del PSUV sentenció: "Y el que entendió, entendió".