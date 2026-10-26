Guillermo Barros Schelotto no asegura su futuro en Vélez: "Voy a seguir hasta diciembre"

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se mostró incierto respecto a su futuro más allá de diciembre, fecha que marca el fin de su contrato con la institución. En sus palabras, expresó: "Voy a seguir hasta diciembre, después veremos".

Actualmente, el "Fortín" se encuentra a solo dos puntos de Boca, líder de la tabla anual, y ocupa el segundo lugar en la Zona A del Torneo Clausura, según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de un futuro en Racing, que actualmente no tiene técnico, Barros Schelotto respondió: "Me han hablado en otro momento, cuando no estaba en Vélez".

A lo largo de la temporada, el técnico ha recibido otros ofrecimientos, aunque no de la "Academia". No obstante, enfatizó su intención de honrar su contrato con Vélez.

En relación a su continuidad, Barros Schelotto reiteró que su vínculo se extiende hasta diciembre y que, en ese momento, evaluará "las propuestas".

A pesar de ser el candidato del oficialismo en Vélez para las elecciones de diciembre, el "Mellizo" comentó: "Tenemos que hablar, hay un montón de cosas por dialogar, si habrá un acuerdo; veremos".

A pesar de las dudas sobre su futuro, Barros Schelotto resaltó el trabajo que viene realizando y sus expectativas con el club, afirmando: "Lo que nos preocupa y trabajamos de lunes a domingo es para que Vélez juegue de esta manera, lo mismo pasó con Boca o Lanús; por suerte dejamos buenos recuerdos en el hincha, y ojalá que acá sigamos así".

El equipo viene de lograr una contundente victoria por 5-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, donde se posiciona en el segundo lugar de la Zona A, acumulando 27 puntos, justo por debajo de Instituto.

Además, Vélez continúa en la lucha en la tabla anual, donde ocupa el tercer puesto con 55 unidades, a solo dos de Boca y, a falta de dos fechas para finalizar la etapa regular, se encuentra en camino a clasificar a la Copa Libertadores 2027.