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Newell's mira resultados y sigue de cerca a Herrera, a la espera de otro rival directo

El equipo del parque Independencia sabe que necesita aprovechar esta oportunidad para acercarse a su objetivo y mantener vivas sus aspiraciones de seguir en carrera.    

26/10/2026 | 20:09Redacción Cadena 3

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Frank Darío Kudelka, DT de Newell's.

FOTO: Frank Darío Kudelka, DT de Newell's.

Franco Escobar junto a Frank Darío Kudelka.

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  1.

    Audio. Calvigioni y el presente de Newell's en el inicio de una nueva semana.

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    Episodios

Gonzalo Calvigioni Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s se prepara para un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificación. El equipo rojinegro enfrentará a Unión este domingo, desde las 18.30, con la necesidad de conseguir un resultado que le permita avanzar a la próxima instancia y sostener sus posibilidades en la competencia.

La Lepra continúa en zona de clasificación, aunque la definición también dependerá de otros resultados. En ese escenario, el conjunto rosarino estará atento a lo ocurrido en el encuentro entre Estudiantes y Unión en Santa Fe, un resultado que puede incidir en sus aspiraciones y en el panorama de la tabla.

En paralelo, uno de los interrogantes pasa por la situación de Rodrigo Herrera y la posibilidad de que esté disponible para el partido frente al Tatangue. Por el momento, su presencia no está confirmada y habrá que esperar para conocer su evolución y las decisiones que tome el cuerpo técnico.

La impresión es que Herrera podría continuar al menos un partido más fuera del equipo, aunque su situación deberá definirse en los próximos días, de acuerdo con su disponibilidad y las necesidades del plantel.

Con el objetivo de avanzar y la atención puesta tanto en su propio compromiso como en los resultados que pueden influir en la clasificación, Newell’s afrontará el domingo un encuentro determinante. La Lepra sabe que necesita aprovechar esta oportunidad para acercarse a su objetivo y mantener vivas sus aspiraciones de seguir en carrera.

Lectura rápida

¿Qué está en juego para Newell’s?
Newell’s necesita un resultado favorable ante Unión para avanzar a la próxima instancia en la competencia.

¿Quién es Rodrigo Herrera?
Rodrigo Herrera es un jugador cuyo estado de disponibilidad para el partido contra Unión aún no está confirmado.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido entre Newell’s y Unión se jugará el domingo a las 18.30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Unión, ubicado en Santa Fe.

¿Por qué es importante este partido para Newell’s?
Es importante porque puede definir sus posibilidades de clasificación en el torneo, dependiendo de otros resultados también.

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