Newell's mira resultados y sigue de cerca a Herrera, a la espera de otro rival directo

Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s se prepara para un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificación. El equipo rojinegro enfrentará a Unión este domingo, desde las 18.30, con la necesidad de conseguir un resultado que le permita avanzar a la próxima instancia y sostener sus posibilidades en la competencia.

La Lepra continúa en zona de clasificación, aunque la definición también dependerá de otros resultados. En ese escenario, el conjunto rosarino estará atento a lo ocurrido en el encuentro entre Estudiantes y Unión en Santa Fe, un resultado que puede incidir en sus aspiraciones y en el panorama de la tabla.

En paralelo, uno de los interrogantes pasa por la situación de Rodrigo Herrera y la posibilidad de que esté disponible para el partido frente al Tatangue. Por el momento, su presencia no está confirmada y habrá que esperar para conocer su evolución y las decisiones que tome el cuerpo técnico.

La impresión es que Herrera podría continuar al menos un partido más fuera del equipo, aunque su situación deberá definirse en los próximos días, de acuerdo con su disponibilidad y las necesidades del plantel.

Con el objetivo de avanzar y la atención puesta tanto en su propio compromiso como en los resultados que pueden influir en la clasificación, Newell’s afrontará el domingo un encuentro determinante. La Lepra sabe que necesita aprovechar esta oportunidad para acercarse a su objetivo y mantener vivas sus aspiraciones de seguir en carrera.