Harry Kane, tras ganar el Balón de Oro: “Ojalá ser inspiración de niños y niñas”

El delantero inglés Harry Kane fue premiado con el Balón de Oro luego de una temporada increíble, y aseguró que las claves para triunfar en el fútbol son la “determinación y confianza en uno mismo”.

El atacante de 33 años que juega en el Bayern Múnich de Alemania y capitanea a su seleccionado nacional valoró “servir de inspiración” para los jóvenes, y reconoció que su camino a la cima fue sinuoso.

El atacante de 33 años tuvo una temporada 2025/26 memorable, en la que convirtió 73 goles, repartió ocho asistencias y ganó tres títulos, que le permitieron quedarse con el premio más preciado a nivel individual.

No tengo palabras, por suerte tenía armado un discurso” abrió el delantero Harry Kane, flamante ganador de un Balón de Oro que no dejaba de mirar tras apoyarlo al lado del micrófono.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El atacante que superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ubicados en el segundo y tercer puesto mientras que el astro Lionel Messi fue quinto, recordó sus inicios en el Tottenham de Inglaterra, club al que llegó con 11 minutos y le permitió “vivir un sueño”, ya que sin la institución londinense “no estaría viviendo” esta destacada actualidad.

Tras afirmar que es un premio “especial” por haber sido entregado en Londres, en el teatro London Palladium, el inglés le agradeció a todos los que eligieron votarlo, en una elección que imagina “muy dura este año”, por los jugadores “increíbles” con los que compartía la terna.

Además, Kane calificó como “un honor” jugar en el Bayern Múnich, algo que le representa un “privilegio”: “Me alegra mucho devolverle este triunfo al Bayern Múnich, eso está claro”.

Harry Kane también le agradeció a sus compañeros de la Selección inglesa, a quienes le honra “capitanear y liderar” y a su esposa, así como también valoró especialmente ser un ejemplo para los jóvenes, a quienes les comentó sus claves para el éxito: “Seguir trabajando, aprender, tener resiliencia y determinación y creer en uno mismo”.

Muy contento pero sin llegar a emocionarse, incluso con una sonrisa incrédula por momentos de frente al aplauso amable de Mbappé y cierta cara de indignación por parte de Yamal, el delantero cerró: “Se trata del camino realizado, todo es posible. Hay que trabajar duro cuando nadie está mirando”.