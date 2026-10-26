Una pintura de Monet oculta por décadas se subasta por 50 millones de euros en París

FOTO: La exhibición de Iris, la obra que Monet realizó entre 1924 y 1925.

Buenos Aires, 26 octubre (NA) - Una pintura de Claude Monet que había estado oculta durante años logró un precio récord de 50 millones de euros (aproximadamente 56 millones de dólares) en una subasta en París, convirtiéndose así en la obra de arte más cara jamás vendida en Francia.

La obra en cuestión, titulada Iris, fue creada en los últimos años de vida del célebre impresionista. La venta, que tuvo lugar en Sotheby’s, desató una intensa competencia entre seis coleccionistas, quienes lucharon por adquirirla durante 45 minutos.

La subasta se extendió otros 20 minutos entre los dos últimos postores, hasta que finalmente un coleccionista asiático que participaba por teléfono se hizo con la obra, según lo indicado por la casa de subastas.

El precio final superó considerablemente las expectativas iniciales, que estimaban su valor entre 22 y 30 millones de euros. Con esta venta, se rompió el récord anterior establecido en 2010 por Cabeza de cariátide, de Amedeo Modigliani, que se vendió por 43,2 millones.

Iris, pintada entre 1924 y 1925, pertenece a la última etapa creativa de Monet (1840-1926), un periodo en el que el artista exploraba las variaciones del color y la luz en su jardín en Giverny, cercano a París.

La obra, que mide 1,60 metros de alto por 1,80 de ancho, había estado en la colección de Jeanne Schlumberger, quien la adquirió a través de sus conexiones con el círculo del pintor.

Durante décadas, la pintura permaneció en la residencia familiar de París, sin exhibiciones públicas, y su existencia era conocida principalmente por una fotografía en blanco y negro.

Su estado de conservación, sin barnices ni intervenciones significativas, resultó ser otro atractivo para los compradores.

La venta de esta obra se produjo en el centenario de la muerte de Monet, uno de los pilares del impresionismo, cuyas obras continúan siendo altamente valoradas en el mercado internacional.

El récord mundial del artista sigue perteneciendo a Meules, una pintura de su famosa serie de almiares, que alcanzó los 110,7 millones de dólares en Nueva York en 2019.

La histórica adjudicación de Iris reafirma el interés de los grandes coleccionistas por las obras excepcionales del impresionismo y establece un nuevo estándar en el mercado del arte francés.