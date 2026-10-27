Feria del Libro Antiguo: un encuentro imperdible para amantes de la literatura y el coleccionismo

FOTO: La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires es un evento cultural que crece año a año.

Buenos Aires, 27 octubre (NA) - La 19ª Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires se llevará a cabo del 28 de octubre al 1° de noviembre en el Palacio Libertad, ofreciendo una programación variada que incluye charlas sobre literatura argentina, encuadernación contemporánea, coleccionismo, exposiciones y presentaciones de ediciones artesanales. La entrada será libre y gratuita.

Este evento es organizado por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA) y tiene como eje temático el 1926, un año crucial para la literatura nacional, marcado por la publicación de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes y El juguete rabioso de Roberto Arlt.

El viernes 30, a las 18 horas, el investigador Sergio Baur presentará la charla titulada "Ricardo Güiraldes en la vanguardia. Reconfiguración del mito criollo en la modernidad del 26", donde se discutirá la influencia de las vanguardias en la obra Don Segundo Sombra. La actividad será moderada por Javier Moscarola.

Ese mismo día, a las 19 horas, Mochuelo Libros llevará a cabo una presentación en el Espacio Taller de una edición artesanal y limitada sobre el Zorro Reynaldo, en colaboración con la artista María Julia Goyena y los artesanos del papel de El molino del Manzano.

El sábado 31, a las 15:30, se realizará la mesa "Encuadernación contemporánea y libros antiguos", donde las encuadernadoras Sol Rébora, Flor Goldztein, Andrea Rodríguez y Valentina Villela compartirán sus experiencias en la intervención y conservación de ejemplares antiguos, moderadas por Ral Veron.

A las 17:30, se desarrollará "Coleccionismo: pasión y cultura", una conversación entre Emmanuel Pan, Carlos Vertanessian y Raúl Naón, moderada por Lucio Aquilanti, en la que compartirán sus vivencias y descubrimientos bibliográficos.

La programación continuará a las 18 horas en el Espacio Taller con la presentación de dos ediciones limitadas de Antonin Artaud, El rostro humano y Textos y dibujos, publicadas por Ediciones Heliogábalo. El traductor Adrián Bollini abordará la relación entre escritura e imágenes en la última etapa del poeta francés.

Entre las propuestas especiales, se destaca una selección de la colección de Ricardo Vallejos sobre las Islas Malvinas, que incluye más de 4.000 ejemplares, y una exposición fotográfica del investigador Carlos Vertanessian dedicada a los libreros anticuarios.

Además, habrá un espacio de demostraciones en vivo con encuadernadores, impresores, restauradores, editores artesanales y fabricantes de papel. También participarán el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Argentina para Ciegos, que exhibirá piezas en braille.

Durante los cinco días de la feria, 26 librerías, cuatro de ellas debutantes y una proveniente de Ecuador, ofrecerán libros raros y coleccionables, así como mapas, grabados, fotografías y afiches históricos.

La feria estará abierta al público de 14 a 20 horas en la Plaza Seca del Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151.