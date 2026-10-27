Enrique Vila-Matas recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas por su legado literario

FOTO: Vila-Matas fue distinguido por su influencia en la literatura contemporánea.

Buenos Aires, 27 octubre (NA) - El escritor español Enrique Vila-Matas fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, uno de los principales reconocimientos literarios de España, por su influencia en la narrativa contemporánea y su particular manera de explorar los límites entre la realidad y la ficción.

El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura español y dotado con 50.000 euros, reconoce la trayectoria del autor nacido en Barcelona en 1948, cuya obra se caracteriza por el humor, la ironía y una permanente reflexión sobre la literatura y sus posibilidades.

El jurado destacó especialmente su vinculación con la tradición literaria de Jorge Luis Borges y Miguel de Cervantes, así como su capacidad para construir un universo narrativo en el que conviven referencias culturales, personajes reales, escritores imaginarios y reflexiones sobre el propio acto de escribir.

Según el fallo, Vila-Matas desarrolló un proyecto literario original que cuestiona las convenciones de la novela y aborda cuestiones relacionadas con la autoría, la identidad y el futuro de la escritura. También subrayó su capacidad para incorporar elementos del ensayo y la crítica literaria dentro de la ficción.

Autor de novelas como Bartleby y compañía, El mal de Montano, París no se acaba nunca y Dublinesca, Vila-Matas construyó una extensa bibliografía que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la literatura española actual, con libros traducidos a más de treinta idiomas.

Su trayectoria comenzó en 1971 con Mujer en el espejo contemplando el paisaje, escrita durante el servicio militar en Melilla. A mediados de esa década vivió en París, donde alquiló una buhardilla a la escritora Marguerite Duras, una experiencia que años después recuperó en París no se acaba nunca.

Entre sus publicaciones más recientes figura Canon de cámara oscura (2025), una novela que prolonga su exploración de las relaciones entre lectura, memoria e invención.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Formentor de las Letras y el Premio Médicis Extranjero de Francia.

El Premio Nacional de las Letras Españolas distingue anualmente el conjunto de la obra de un autor cuya producción constituye una contribución significativa a la literatura del país. En 2025 había sido concedido a la poeta María Victoria Atencia.