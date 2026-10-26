Caso Ivana Garcilazo: fiscales destacaron precedente por violencia en el fútbol y analizan apelar

Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, destacaron el alcance de la sentencia contra los tres acusados por el crimen de Ivana Garcilazo y consideraron que el fallo constituye un precedente importante para Rosario en materia de violencia vinculada con espectáculos deportivos.

Tras conocerse el veredicto, las funcionarias judiciales expresaron su conformidad con la decisión del tribunal respecto de la reconstrucción de los hechos y la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. Sin embargo, aclararon que esperarán a conocer los fundamentos completos de la sentencia antes de definir si la Fiscalía apelará las penas impuestas.

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El tribunal condenó a Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Ernesto Reifenstuel a 20 años de prisión, mientras que Juan José Massón recibió una pena de 18 años. Los tres fueron considerados coautores del homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo.

"Más allá del resultado, en lo que tiene que ver con la pena que se impuso a cada uno de los acusados, la Fiscalía está conforme porque el tribunal ha entendido que los hechos ocurrieron tal cual como la Fiscalía lo ha postulado, considerando la prueba que hemos traído a este juicio", señalaron las fiscales.

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Consultadas sobre la posibilidad de recurrir la sentencia, Riccardo y Ranciari evitaron anticipar una decisión. Explicaron que el veredicto conocido representa un adelanto de la resolución y que resulta necesario analizar los argumentos completos de los jueces para comprender los criterios utilizados al determinar cada condena.

La cuestión de las penas ocupa un lugar central en el análisis de la Fiscalía, que había solicitado 20 años de prisión para Cabrera y Reifenstuel y 18 años para Massón. No obstante, las fiscales remarcaron que la evaluación definitiva deberá realizarse una vez que se conozcan los fundamentos judiciales.

Otro de los aspectos abordados fue la diferencia entre las sanciones impuestas a los tres condenados. Según explicaron, el tribunal tuvo en cuenta las distintas conductas posteriores al crimen y las características personales de cada uno. También consideró las funciones que Cabrera y Reifenstuel desempeñaban en ámbitos vinculados con la educación y el deporte, circunstancias que habían sido señaladas por la acusación durante el proceso.

En ese sentido, las fiscales recordaron que habían solicitado la misma pena de prisión para los tres acusados, aunque con medidas complementarias diferenciadas. Para Cabrera y Reifenstuel reclamaron, además, una inhabilitación perpetua para desempeñar funciones vinculadas con espectáculos deportivos y entidades deportivas, en función de las particularidades de sus roles. El tribunal dispuso para ambos una inhabilitación de 15 años para ejercer distintas funciones relacionadas con instituciones deportivas y la prohibición perpetua de ingresar a espectáculos de fútbol. En el caso de Massón, estableció la prohibición perpetua de asistir a esos eventos.

Más allá de las diferencias en las sanciones, Riccardo y Ranciari destacaron que el tribunal atribuyó responsabilidad penal a los tres acusados por el homicidio. Para las representantes del Ministerio Público de la Acusación, ese aspecto del fallo tiene especial relevancia por las características del caso y su relación con la violencia en el ámbito del fútbol.

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"Entendemos que es una condena muy importante. Son hechos que hasta el momento no habían tenido algún tipo de antecedente, al menos en esta ciudad", expresaron. En esa línea, sostuvieron que la sentencia puede convertirse en un antecedente significativo para el tratamiento judicial de episodios de violencia asociados a espectáculos deportivos.

El crimen de Ivana Garcilazo, de 32 años, ocurrió el 30 de septiembre de 2023, luego del clásico entre Rosario Central y Newell''s Old Boys disputado en el estadio Gigante de Arroyito. La mujer, simpatizante de Central, regresaba en moto junto a su pareja cuando fue alcanzada por una piedra en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.

Con el veredicto ya anunciado, la Fiscalía aguarda ahora la lectura integral de los fundamentos para evaluar los próximos pasos procesales. Mientras tanto, las fiscales remarcaron que la sentencia representa un avance en el abordaje judicial de la violencia vinculada con el fútbol y en la determinación de responsabilidades por el homicidio.