Condenaron a 20 años a Cabrera y Reifenstuel y a 18 a Massón por el crimen de Ivana Garcilazo

El tribunal condenó este lunes a Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Ernesto Reifenstuel a 20 años de prisión, mientras que Juan José Massón recibió una pena de 18 años por el crimen de Ivana Garcilazo. Los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena dieron a conocer el veredicto en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los tres fueron considerados coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Además de las penas de prisión, Cabrera y Reifenstuel recibieron una inhabilitación de 15 años para desempeñarse en distintas funciones vinculadas con entidades deportivas y una prohibición perpetua de ingreso a espectáculos de fútbol. Para Massón, el tribunal dispuso la inhabilitación perpetua para asistir a esos eventos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 2023, después del clásico entre Rosario Central y Newell's disputado en el Gigante de Arroyito. Ivana, de 32 años y simpatizante canalla, regresaba en moto junto a su pareja cuando fue alcanzada por una piedra en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impacto le provocó un traumatismo de cráneo grave que causó su muerte. Según la acusación, el proyectil fue arrojado durante un ataque contra personas que circulaban por el lugar tras el partido. La investigación avanzó sobre la participación de los tres hombres, que llegaron detenidos al juicio.

La Fiscalía, representada por Laura Riccardo y Carla Ranciari, había solicitado 30 años de prisión para cada acusado. La querella, encabezada por el abogado Marcos Cella en representación de la familia, reclamó penas de 33 años para cada uno.

Durante el debate, las fiscales sostuvieron que los tres tuvieron la misma responsabilidad en la agresión y que no era necesario establecer cuál de ellos arrojó la piedra que impactó contra Ivana. La acusación planteó que la intervención conjunta debía evaluarse como parte de una misma secuencia de violencia.

Las defensas, en cambio, cuestionaron la calificación legal y la responsabilidad atribuida a sus representados. Entre sus planteos, discutieron la intención homicida y propusieron encuadrar el hecho en figuras penales más leves. Finalmente, el tribunal los condenó como coautores del homicidio agravado.

Cabrera y Massón fueron detenidos en octubre de 2023. Reifenstuel, por su parte, permaneció prófugo durante más de un año y medio, hasta que fue localizado en Samaipata, Bolivia, en febrero de 2025. Luego fue extraditado a Argentina y trasladado a la cárcel de Piñero.

El juicio oral comenzó el 5 de octubre y se extendió durante tres semanas. Familiares y allegados de Ivana acompañaron las audiencias y mantuvieron el reclamo de justicia desde el crimen. Con el veredicto, el tribunal fijó las penas para los tres acusados y dispuso, además, las inhabilitaciones vinculadas con la actividad deportiva y el ingreso a estadios de fútbol.