Condenaron a 20 años a Cabrera y Reifenstuel y a 18 a Massón por el crimen de Ivana Garcilazo
El tribunal también dispuso la prohibición perpetua de ingreso a espectáculos de fútbol y restricciones para ejercer funciones en entidades deportivas.
26/10/2026 | 13:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Familiares de Ivana en el Centro de Justicia Penal.
FOTO: Familiares de Ivana en el Centro de Justicia Penal.
FOTO: La familia de Ivana Garcilazo, asesinada el 30 de septiembre de 2023.
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Audio. Caso Ivana Garcilazo: el veredicto se conocerá este mediodía en pantalla gigante
Cadena 3 Rosario
El tribunal condenó este lunes a Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Ernesto Reifenstuel a 20 años de prisión, mientras que Juan José Massón recibió una pena de 18 años por el crimen de Ivana Garcilazo. Los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena dieron a conocer el veredicto en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Los tres fueron considerados coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Además de las penas de prisión, Cabrera y Reifenstuel recibieron una inhabilitación de 15 años para desempeñarse en distintas funciones vinculadas con entidades deportivas y una prohibición perpetua de ingreso a espectáculos de fútbol. Para Massón, el tribunal dispuso la inhabilitación perpetua para asistir a esos eventos.
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El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 2023, después del clásico entre Rosario Central y Newell's disputado en el Gigante de Arroyito. Ivana, de 32 años y simpatizante canalla, regresaba en moto junto a su pareja cuando fue alcanzada por una piedra en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.
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Violencia en Rosario. "Los tres son asesinos", afirmó la hermana de Ivana Garcilazo en el inicio del juicio
Silvina, hermana de la víctima habló con Cadena 3 Rosario y cuestionó la estrategia de los imputados. La familia seguirá el debate, aunque evitará las imágenes más crudas del expediente.
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El impacto le provocó un traumatismo de cráneo grave que causó su muerte. Según la acusación, el proyectil fue arrojado durante un ataque contra personas que circulaban por el lugar tras el partido. La investigación avanzó sobre la participación de los tres hombres, que llegaron detenidos al juicio.
La Fiscalía, representada por Laura Riccardo y Carla Ranciari, había solicitado 30 años de prisión para cada acusado. La querella, encabezada por el abogado Marcos Cella en representación de la familia, reclamó penas de 33 años para cada uno.
Durante el debate, las fiscales sostuvieron que los tres tuvieron la misma responsabilidad en la agresión y que no era necesario establecer cuál de ellos arrojó la piedra que impactó contra Ivana. La acusación planteó que la intervención conjunta debía evaluarse como parte de una misma secuencia de violencia.
Las defensas, en cambio, cuestionaron la calificación legal y la responsabilidad atribuida a sus representados. Entre sus planteos, discutieron la intención homicida y propusieron encuadrar el hecho en figuras penales más leves. Finalmente, el tribunal los condenó como coautores del homicidio agravado.
Cabrera y Massón fueron detenidos en octubre de 2023. Reifenstuel, por su parte, permaneció prófugo durante más de un año y medio, hasta que fue localizado en Samaipata, Bolivia, en febrero de 2025. Luego fue extraditado a Argentina y trasladado a la cárcel de Piñero.
El juicio oral comenzó el 5 de octubre y se extendió durante tres semanas. Familiares y allegados de Ivana acompañaron las audiencias y mantuvieron el reclamo de justicia desde el crimen. Con el veredicto, el tribunal fijó las penas para los tres acusados y dispuso, además, las inhabilitaciones vinculadas con la actividad deportiva y el ingreso a estadios de fútbol.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el juicio? El tribunal condenó a Ariel Cabrera y Damián Reifenstuel a 20 años de prisión y a Juan José Massón a 18 años por el homicidio de Ivana Garcilazo.
¿Quiénes son los condenados? Los condenados son Ariel Cabrera, Damián Reifenstuel y Juan José Massón, implicados en el homicidio de Ivana Garcilazo.
¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando Ivana regresaba de un partido de fútbol.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque ocurrió en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo, cerca del Gigante de Arroyito.
¿Por qué se les condenó? Se les condenó por homicidio agravado en ocasión de un espectáculo deportivo, considerando su participación conjunta en el ataque.