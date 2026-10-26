Harry Kane se consagra como el mejor del mundo al ganar el Balón de Oro 2026

El delantero inglés Harry Kane fue galardonado con el Balón de Oro 2026, reconocimiento que lo posiciona como el mejor jugador del mundo durante la temporada 2025/26. En su rol en el Bayern Múnich, Kane tuvo un desempeño sobresaliente, anotando un total de 73 goles y proporcionando 8 asistencias en 65 encuentros. Este logro lo convierte en el artífice clave del éxito del club, que logró conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania.

La distinción también resalta su contribución a la selección de Inglaterra, donde fue fundamental para alcanzar el tercer puesto en el Mundial 2026. Su actuación en el torneo fue determinante, consolidando su estatus como uno de los delanteros más efectivos del fútbol mundial.

La gala de entrega del Balón de Oro se celebró el 26 de octubre de 2026 en Londres, donde Kane se destacó entre otros nominados de renombre. Esta es la primera vez que el jugador británico obtiene este prestigioso premio, un hito que representa no solo su esfuerzo individual, sino también el éxito colectivo de su equipo.

Además, en la misma ceremonia, se reconocieron otros logros destacados del fútbol mundial, como el premio a la mejor jugadora, que fue para Alexia Putellas, quien recibió el galardón por tercera vez en su carrera. También se entregaron premios a los mejores entrenadores y jugadores jóvenes, destacando el impacto de varios futbolistas en sus respectivas ligas y selecciones.

La temporada de Kane ha sido un ejemplo de consistencia y habilidad, lo que lo llevó a ser considerado uno de los mejores en la historia del fútbol. Su capacidad para anotar y asistir lo ha consolidado como un referente en el deporte, y su victoria en el Balón de Oro es un testimonio de su dedicación y talento.