FOTO: Condena a los responsables del asesinato de Ivana Garcilazo: 20 años de prisión

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Los tres acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central que fue asesinada el 30 de septiembre de 2023 de un piedrazo en la cabeza en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, donde se disputó el clásico ante Newell's, fueron condenados este lunes a penas de entre 18 y 20 años de prisión.

Los jueces de primera instancia Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena dictaron una sentencia de 20 años contra Damián Reinfenstuel por el delito de homicidio agravado por ser cometido en ocasión de espectáculo deportivo en calidad de coautor e inhabilitación de 15 años para desempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por cualquier título por estas últimas e inhabilitación perpetua para concurrir a espectáculos de fútbol.

Además, condenaron a la misma cantidad de años a Ariel Matías Cabrera, de 42 años, mientras que dictaron una pena de 18 años en el caso Juan José Massón con la misma prohibición para los partidos.

Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari, integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), habían requerido 30 años de cárcel para cada uno de ellos.

El crimen de Garcilazo sucedió el 30 de septiembre de 2023 luego de que se disputara el clásico Rosario Central contra Newell’s, en el cual el “Canalla” ganó por 1 a 0.

En las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, Ivana recibió un piedrazo en la cabeza cuando iba en la moto con su novio con la camiseta de Central.

En el expediente se describe que los tres implicados estaban reunidos en una casa para ver el partido y cuando finalizó el partido salieron a la calle y arrojaron distintos objetos contra una caravana de hinchas de Central que circulaba por la zona.

Una de las piedras impactó contra Ivana, provocándole su muerte casi de manera instantánea por un traumatismo craneoencefálico fatal.