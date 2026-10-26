Fórmula 1: Los ganadores y perdedores del Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas, fue dominado, absolutamente, desde la clasificación a la carrera por Andrea Kimi Antonelli de Mercedes. ¡Y, qué difícil será elegir, esta vez, entre 'ganadores y perdedores'! No surgen muy claramente los nombres de este fin de semana, fuera del joven astro de Mercedes y -por contraposición- el de su compañero de equipo George Russell.

La carrera, presenciada en el Circuito de las Américas por 467 mil espectadores durante el fin de semana -nuevo récord-, nos mostró detrás del ganador sus mejores momentos. Apenas, momentos, también, con la lucha del puesto de escolta con enormes figuras, como Leclerc de Ferrari, Verstappen de Red Bull, el campeón Norris de McLaren y el más campeón de todos, Hamilton, con la otra SF-26.

Interesante disputa por el 2° puesto, detrás de un joven de 19 años que cobra 50 veces menos que Max, 35 veces menos que Lewis, 25 veces menos que Charles y 15 veces menos que Lando.

Lo que dispara una pregunta: ¿Es Antonelli un emergente extraordinario de la F1 que saltará, inmediatamente, a esas rentas estratosféricas o está llegando un recambio, una nueva era con jóvenes más terrenales para las recompensas?

Lo cierto, es que esta vez no ha sido muy fácil encontrar otro ganador, después de Kimi, que no sea Leclerc. Y, forzando el criterio, podemos incluir a Lawson y a Gasly, solo por sumar en un GP dificilísimo. Pero, hasta ahí.

No es tan distinto a la hora de elegir a los perdedores, donde Russell surge solo porque pierde con el mismo coche (¿el mismo coche?) con el que Antonelli gana. También se va en el debe Colapinto, con su mala fortuna y es el siguiente. Pero, luego, acaso Verstappen, por perder el 'mano a mano' del 2° puesto con la Ferrari y, tal vez, McLaren que no consigue recordar mucho de su gran 'momentum', pero sigue -en esta ocasión- sin estar tan claro.

Así que, de todas formas, vamos al análisis en contrastes 'después de las carreras', tras la Ronda 18 del campeonato mundial.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P1-

El 'ragazzo d'oro' quedó con el martillo en el aire para clavarle el último clavo a la resistencia para convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1, tras conseguir desde la pole position su 9ª victoria de F1. El C.O.T.A. es un trazado difícil para la elaboración de la puesta a punto porque con sus cambios de maniobra pide rigidez para el 'set up', pero con sus 'bounces' -baches- y pianos altos convierte en difícil el control del coche en esa configuración. Y Mercedes fue paciente, fue de menor a mayor, hasta entregarle a Antonelli un coche superior justo a la hora de clasificar. Todas las infracciones de límite de pista de los entrenamientos quedaron en el olvido cuando Kimi puso el 1.34.035s de P1 en su primer intento de Q3 (su 7ª pole), que dejó a sus contendientes sacándose los cuernos por bajarlo hasta el final, sin lograrlo.

Su carrera fue un rápido escape, cedió brevemente el liderato cambiando la goma (medias por duras en la v.24/56) y lo retomó enseguida superando a Leclerc con gran diferencia (v.32). Estaba en un ritmo superior y lo empleó para quedar a solo una P9 del título. Supera, ya, en un solo año el número de victorias de Russell 9 a 8. Tiene el mismo número de triunfos (9) este año que el resto de los pilotos y llega -en su segunda temporada- a la línea de Leclerc y Piastri.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P8-

Hay pocas cosas menos comprensibles en la F1 que la performance actual del británico. Tras partir como el 'gran candidato' al título, coronando su objetivo de renovar un gran contrato con 'la estrella' (30M de libras) el mano a mano con la juvenil promesa de la escuadra lo ha abatido, hasta convertirlo en una sombra, a punto de perder también el segundo puesto del campeonato. Austin volvió a ser un calvario para Russell. No comenzó mal, en las prácticas, pero clasificó mal, dos vueltas desprolijas de Q3 para P6. Y el domingo se complicó con 10s de penalización por dejar la pista y ganar ventaja, en la lucha con Piastri. Después, simplemente, no tuvo ritmo para superar al australiano de McLaren. Su puesto de escolta en pilotos también ha quedado comprometido. Tiene a Hamilton a 1 punto, a Verstappen a 6 y a Leclerc a 9. Seguramente, Mercedes deberá ayudarlo mucho más de lo que hizo hasta ahora, sino quiere perderlo.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P2-

Los viernes suelen abrir grandes ilusiones para los 'tifosi' italianos, que los sábados por la tarde y los domingos se encargan de derribar. Fue un poco el derrotero de Leclerc, el más rápido el viernes, P3 en FP3 y superado en Qualy por Kimi y los Red Bull. Sin embargo, una buena largada lo repuso en la pelea de lo que había disponible, el puesto de escolta de un Antonelli inalcanzable. Y fue allí donde brilló, apoyado por la buena estrategia de Ferrari de una parada y con gomas duras para poder castigarlas con poco combustible en el final. En la que el monegasco brilló con excelentes maniobras de superación a Norris y Verstappen para alcanzar el primer podio de la marca en las últimas 5 carreras, igualando la marca anual de Hamilton en el año (8). Un 2° puesto valioso, que lo acerca a 9 puntos del 2° puesto del campeonato, un objetivo con el que repetiría la mejor marca de sus 9 temporadas de F1.

Perdedor: Max Verstappen -Red Bull Racing, P3-

Ya dijimos al principio, que algunos criterios son forzados para este balance, en una carrera que ha entregado escasos ganadores y perdedores claros. Luego de su 6° podio consecutivo (8° consecutivo en el GP de EEUU), Max solo puede considerarse 'perdedor' en Austin por ceder en la lucha final con Leclerc. Algo que, conociendo al neerlandés, sabemos que no le gusta nada. Pero por lo demás, su gran clasificación y su buen 'Grand Prix' con un coche que él mismo describió como 'inmanejable' por la radio con el equipo no hace más que hablar de su calidad para escapar siempre con el mejor resultado posible. La largada volvió a ser mala y, tal vez, la estrategia de dos paradas -partió con blandas y colocó blandas en su primera detención- fuera objetable. Pero el descontento del tetracampeón con su ritmo confirma que la cuestión pasaba por otro lado: "No ha sido mi mejor carrera; muchas cosas no salieron como esperábamos y nos encontramos con varios problemas. La gran incógnita es por qué los neumáticos no funcionaron bien, mientras que los compuestos más duros sí rindieron a un gran nivel; es algo que debemos analizar". Verstappen es 4° en el campeonato a 6 puntos del 2° Russell y Red Bull ya emparejó a McLaren como 3° en Constructores.

Ganador: Liam Lawson -Racing Bulls Formule One Team, P9-

El neozelandés al que muchos le vienen picando el boleto para subir al búlgaro Nikola Tsolov -candidato al título en F2- no para de entregar buenos resultados y fue el mejor de los no 'Big Four' en el dificilísimo C.O.T.A., manteniendo detrás al rival de Alpine, Gasly, evitando que le descuenten puntos a su escuadra en la lucha por el 5° puesto de equipos. Lawson partió noveno y terminó noveno, pero se mostró claramente más rápido que todos sus rivales del pelotón del medio. Favorecido por los duelos a sus espaldas, abrió buenas diferencias y corrió tranquilo. Realizó una única parada en boxes para cambiar sus neumáticos blandos por duros, los cuales mantuvo durante 31 vueltas. Es el mejor piloto del segundo pelotón en el certamen (9°) con 35 puntos de ventaja sobre Gasly.

Perdedores: McLaren F1 Team -L. Norris, P5; O. Piastri, P7-

Después de amagar con el resurgimiento, tras las dos victorias consecutivas de Norris -Hungría y Zandvoort- a los de Woking les vienen costando prenderse en la pelea del vértice. Sus dos pilotos de McLaren mantuvieron el pueso en la largada; Piastri tuvo un toque con Russell y comenzó a perder tiempo. Y el equipo decidió intercambiar posiciones en la primera parte del GP, generando descontento en el australiano. Norris justificó la decisión al alejarse de su compañero. Hicieron paradas prematuras para montar neumáticos duros, dejando abiertas las dos estrategias -1 o 2 paradas-. Al final, con ambos apostando a quedarse en pista, Norris que venía 2°, terminó 5° siendo superado por Leclerc, Verstappen y Hamilton; mientras, Piastri logró defenderse de Russell y cerrar 7° con neumáticos mucho más desgastados que los de su rival. Una suma discreta, que permitió a Red Bull -sin mucho- emparejarlos en Constructores con 355 puntos y quedar 3° por mejor calidad de posiciones finales. Necesitan mejorar.

Ganador: Pierre Gasly -Alpine F1 Team, P10-

Parecido, en algo, a lo de Lawson, el compañero de Colapinto mostró su clase para llevarse un buen resultado de uno de los GP más difíciles de correr de la temporada. Gasly tuvo un roce con Bearman en los compases iniciales, cuando su rival intentó meterse por dentro; una maniobra por la que el piloto de Haas recibió una penalización. A pesar de ello, el francés logró remontar hasta la décima posición —tras haber perdido un puesto en la partida— y terminó cómodamente por delante de Hülkenberg, sumando así un punto para Alpine. Su 10° puesto en el campeonato con 42 puntos no está tan a salvo, con Lindblad detrás con 38. Así que, cada punto que agrega -como el de este fin de semana- puede ser vital para el objetivo de estar en el Top 10 de la F1 al final de la temporada.

Perdedor: Franco Colapinto -Alpine F1 Team, DNF-

La temporada de Franco entró en un declive pronunciado y Austin lo ha ahondado. Ya, con la novedad de las 10 posiciones de retroceso por la necesidad de cambiar su ECU el panorama se ensombreció en gran forma. C.O.T.A. no es un circuito sencillo para el sobrepaso, ni para forzar la goma extra limitando el ritmo en una remontada. Para largar 21°, Franco eligió personalmente la estrategia de goma dura al principio y, como él mismo lo comentó al final, no resultó adecuada porque le quitó ritmo al principio y le impidió ser contundente en duelos como el que tuvo con Sainz Jr. en la primera parte, en la que llegó a ponerse 14°. El toque con Lindblad (v.26) fue infortunado, el argentino mantenía espacio para que su compañero Gasly que salía de boxes pudiera girar rápido y no ser sobrepasado por el británico que, cerrando un poco la maniobra al pasarlo le pegó con la TI al Alpine #43 y le rompió el costado derecho. El pilarense fue a su parada por blandas (v.30) y, tras salir, notó que a pesar del caucho nuevo el coche no respondía, por grave falta de carga aerodinámica, y fue llamado a retirarlo. Es su tercer abandono en las cuatro últimas competencias.

Cadena 3 Motor, con datos, fotografías de formula1.com, Mercedes AMG F1 Team y @F1Bigdata