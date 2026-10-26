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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 9° y 16°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves. Conocé más sobre el clima en la ciudad.

26/10/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 26 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 26 de octubre

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Este lunes 26 de octubre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta con temperaturas que variarán entre los 9° y 16°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, aunque con algunas nubes en el horizonte.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que puede generar una leve sensación de incomodidad para algunos. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 16°. La humedad y el viento se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que permitirá disfrutar de un clima templado durante la jornada. No se prevén lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 27 de octubre la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielos mayormente nublados. El miércoles 28 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 19°, con algunas nubes dispersas. Para el jueves 29 de octubre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 30 de octubre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que irán de 16° a 21°.

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