¿El fútbol argentino vuelve a cambiar en 2027?

FOTO: Belgrano, el campeón anterior con un formato que desaparecería

La Asociación del Fútbol Argentino podría modificar una vez más la estructura del principal campeonato de Primera División.

El próximo jueves, en reunión de Comité Ejecutivo, los dirigentes comenzarían a darle forma a un certamen más lógico y dejar sin efecto el formato de copa con el que la Liga Profesional disputó las últimas dos temporadas.

En 2027, la idea es jugar un certamen largo con los 30 clubes en 30 fechas, con solamente partidos de ida ya que el calendario no da para hacer revanchas.

Se jugarían 30 fechas, los 29 cotejos del año más la jornada de clásicos.

En la fecha 15, los primeros 16 equipos de la tabla clasificarían para jugar los playoffs para dirimir el título del Torneo Apertura.

Luego del receso de invierno, el campeonato se retomaría en la 16ª fecha y al final de la jornada 30, se aplicaría el mismo criterio para definir al campeón del Clausura.

La clasificación a las copas de Conmebol, el título anual y el descenso por tabla anual se mantendría tal cual está ahora.