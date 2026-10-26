¿El fútbol argentino vuelve a cambiar en 2027?
El próximo jueves, el Comité Ejecutivo de AFA comenzaría a darle forma a una formato de todos contra todos en 30 fechas. El detalle.
26/10/2026 | 15:11Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano, el campeón anterior con un formato que desaparecería
La Asociación del Fútbol Argentino podría modificar una vez más la estructura del principal campeonato de Primera División.
El próximo jueves, en reunión de Comité Ejecutivo, los dirigentes comenzarían a darle forma a un certamen más lógico y dejar sin efecto el formato de copa con el que la Liga Profesional disputó las últimas dos temporadas.
En 2027, la idea es jugar un certamen largo con los 30 clubes en 30 fechas, con solamente partidos de ida ya que el calendario no da para hacer revanchas.
Se jugarían 30 fechas, los 29 cotejos del año más la jornada de clásicos.
En la fecha 15, los primeros 16 equipos de la tabla clasificarían para jugar los playoffs para dirimir el título del Torneo Apertura.
Luego del receso de invierno, el campeonato se retomaría en la 16ª fecha y al final de la jornada 30, se aplicaría el mismo criterio para definir al campeón del Clausura.
La clasificación a las copas de Conmebol, el título anual y el descenso por tabla anual se mantendría tal cual está ahora.
Lectura rápida
¿Qué podría modificar la AFA? La Asociación del Fútbol Argentino podría cambiar la estructura del campeonato de Primera División.
¿Cuándo se reunirá el Comité Ejecutivo? El próximo jueves se llevará a cabo la reunión.
¿Qué formato se propone para 2027? Se sugiere un certamen largo con 30 clubes en 30 fechas y solo partidos de ida.
¿Cómo se definirán los campeones? Los primeros 16 equipos clasificarán a playoffs después de la fecha 15 para el Torneo Apertura y se aplicará el mismo criterio para el Clausura.
¿Qué se mantendrá igual? La clasificación a las copas de Conmebol, el título anual y el descenso por tabla anual se mantendrán sin cambios.