Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona
Personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión al utilizar una pala mecánica y la zona fue evacuada.
FOTO: Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona
Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Este lunes, un escape de gas tuvo lugar en el barrio de Caballito, donde empleados de la empresa Britos dañaron un caño de media presión al operar una pala mecánica. Como consecuencia, una escuela fue evacuada.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de Bomberos de la Ciudad, perteneciente al Destacamento "Caballito", acudió a la avenida La Plata al 600 y solicitó la intervención de trabajadores de Metrogas para abordar la fuga.
EN DESARROLLO...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Caballito?
Un escape de gas fue reportado en el barrio de Caballito.
¿Quién provocó el escape de gas?
El escape se produjo cuando el personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión.
¿Qué medidas se tomaron?
Se evacuó una escuela y se pidió la asistencia de Bomberos y Metrogas.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la avenida La Plata al 600, en Caballito.
¿Cuándo fue el escape de gas?
El escape se registró el lunes 26 de octubre.
[Fuente: Noticias Argentinas]