En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona

Personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión al utilizar una pala mecánica y la zona fue evacuada.

26/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona

FOTO: Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Este lunes, un escape de gas tuvo lugar en el barrio de Caballito, donde empleados de la empresa Britos dañaron un caño de media presión al operar una pala mecánica. Como consecuencia, una escuela fue evacuada.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de Bomberos de la Ciudad, perteneciente al Destacamento "Caballito", acudió a la avenida La Plata al 600 y solicitó la intervención de trabajadores de Metrogas para abordar la fuga.

EN DESARROLLO...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Caballito?
Un escape de gas fue reportado en el barrio de Caballito.

¿Quién provocó el escape de gas?
El escape se produjo cuando el personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión.

¿Qué medidas se tomaron?
Se evacuó una escuela y se pidió la asistencia de Bomberos y Metrogas.

¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la avenida La Plata al 600, en Caballito.

¿Cuándo fue el escape de gas?
El escape se registró el lunes 26 de octubre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf