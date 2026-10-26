FOTO: Escape de gas en Caballito provoca evacuación de una escuela y alerta en la zona

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Este lunes, un escape de gas tuvo lugar en el barrio de Caballito, donde empleados de la empresa Britos dañaron un caño de media presión al operar una pala mecánica. Como consecuencia, una escuela fue evacuada.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de Bomberos de la Ciudad, perteneciente al Destacamento "Caballito", acudió a la avenida La Plata al 600 y solicitó la intervención de trabajadores de Metrogas para abordar la fuga.

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