Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, el clima en Córdoba se presenta con un cielo despejado, lo que promete un día agradable para los habitantes de la provincia. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se mantiene en un 50%, lo que contribuye a un ambiente cómodo.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 7 m/s proveniente del noreste, lo que asegura una buena visibilidad de 10 kilómetros. La presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. No se esperan lluvias, lo que permite disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este lunes una jornada ideal para salir y disfrutar del entorno.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Se anticipan lluvias ligeras a partir del martes, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 26°. A medida que avancen los días, las temperaturas máximas llegarán hasta los 31°, pero con la constante presencia de lluvias ligeras.