Adrián Sánchez, de Belgrano, estaría en la mira de River

El mediocampista de Belgrano, Adrián Guillermo Sánchez, despertó el interés de River Plate de cara al mercado de pases de diciembre, pensando en la temporada 2027.

Sánchez es titular indiscutido en el equipo que dirige Ricardo Zielinski y es el motor de la mitad de la cancha, pieza clave en el título conseguido por el Celeste en mayo de este año, al quedarse con el Torneo Apertura.

El Millonario decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía por Fausto Vera de 4 millones de dólares por la totalidad de la ficha y de esta manera, el ex Argentinos Juniors deberá regresar a Mineiro de Brasil, club dueño de su pase y que dirige el argentino Eduardo Domínguez, que además jugará ante Boca la final de la Copa Sudamericana.

Sánchez llegó a Belgrano para esta temporada, mediante la compra de su pase a Atlético Tucumán y con contrato hasta 2029.

En lo que va del año, jugó 32 partidos, todos como titular, anotó un gol que fue contra Unión de Santa Fe, de cabeza, en los cuartos de final del Apertura, y sufrió una expulsión, a manos de Tigre durante el presente Torneo Clausura.

Desde Núñez, tendrían a Sánchez como prioridad de cara a lo que viene.