Messi y Lautaro Martínez, los dos argentinos entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, y contará con dos argentinos entre los 30 nominados.

Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una inolvidable actuación en el Mundial 2026, y de Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y que también se lució en el torneo de selecciones más importante.

Además de Messi, los grandes candidatos a quedarse con el galardón son los españoles Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, además del francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.