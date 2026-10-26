El canal Telefe se destaca en rating dominical con MasterChef Celebrity como estrella

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El canal de la familia, Telefe, volvió a destacar en el rating del domingo, consolidándose como el más visto durante el fin de semana con su programación.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas a partir de los datos de Kantar IBOPE, el reality MasterChef Celebrity se posicionó como líder en el prime time, alcanzando un notable pico de 11.1 puntos de rating gracias a un especial de comida paraguaya. Durante la noche, el programa mantuvo una variación entre 10.6 y 11.1 puntos, consolidando su éxito.

Tras alcanzar cifras de dos dígitos en rating, Telefe se situó en la cima de la lista de audiencia, dejando a sus competidores con una considerable diferencia. El Trece, su competidor más cercano, registró un rating que osciló entre 2.1 y 2.7 puntos, mientras que América TV se ubicó aún más atrás, con cifras que variaron entre 1.1 y 1.3.

El canal de la familia también se destacó durante el sábado y el domingo, según las mediciones de IBOPE. En primer lugar, PH Podemos hablar (Telefe) se posicionó con 6.8 puntos de rating, seguido de Pasapalabra con 5.2 puntos y PH Podemos hablar II (Telefe) con 5.1 puntos.

La programación de El Trece no logró alcanzar las cifras de su competidor, siendo La familia Ingalls lo más alto de su señal con 4.5 puntos. El quinto puesto fue un empate entre Cine 13 "Canario negro", El muro infernal y Los Simpsons (Eltrece / Telefe), cada uno alcanzando 3.5 puntos de rating.