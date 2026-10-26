En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Riquelme sorprende con su aparición en vivo en el programa de Flavio Azzaro

En una amena conversación, Riquelme y Cascini compartieron risas y anécdotas en el programa de streaming AZZ, dejando momentos memorables.

26/10/2026 | 10:24Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Riquelme sorprende con su aparición en vivo en el programa de Flavio Azzaro

FOTO: Riquelme sorprende con su aparición en vivo en el programa de Flavio Azzaro

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Durante la emisión en vivo de "No podemos perder" por el canal AZZ, el periodista Flavio Azzaro mantuvo una conversación telefónica con Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que terminó con una inesperada intervención de Juan Román Riquelme, actual presidente del club argentino.

El diálogo comenzó de manera chispeante cuando Azzaro le preguntó a Cascini cuándo visitaría el estudio. El exmediocampista respondió sin dudar: "El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy", haciendo referencia al Superclásico contra River Plate y al actual técnico del equipo rival, Marcelo Gallardo, quien había sido parte de la secretaría técnica de River.

La respuesta generó risas en el set y abrió la puerta a una serie de reclamos informales sobre apuestas pasadas relacionadas con asados e indumentaria que supuestamente nunca se saldaron entre los equipos de Boca y Racing.

No obstante, el momento más destacado de la noche se produjo cuando la voz de Riquelme apareció en el altavoz. Azzaro interrumpió para investigar quién estaba al otro lado de la línea. A pesar de que intentaron atribuir la voz a "Chipi", el periodista reconoció al presidente del club: "No era el Chipi ese... yo conozco las voces".

Una vez confirmada la presencia de Riquelme, las bromas comenzaron a fluir. En medio de un intercambio sobre invitar a figuras históricas como "Pirulo" al programa para rememorar anécdotas del fútbol, Riquelme comentó entre risas: "¿Sabés qué asados nos comimos?, Estamos hechos mierda, nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos".

Azzaro, tratando de mantener la seriedad del momento, respondió entre risas: "¡No seas boludo, Román, que estamos al aire!".

La conversación culminó con saludos cálidos, felicitaciones por el buen momento futbolístico de Boca y un último aviso humorístico de Cascini dirigido al panelista de River, Renzo Pantich: "Decile al gallina que tenés ahí que lo voy a agarrar cuando vaya", concluyó antes de finalizar la llamada.

Lectura rápida

¿Quién participó en la conversación?
El diálogo fue entre Flavio Azzaro, Raúl Cascini y Juan Román Riquelme.

¿Dónde se realizó la charla?
La conversación tuvo lugar en el programa "No podemos perder" por el canal AZZ.

¿Qué tema se abordó en la charla?
Se discutieron anécdotas futbolísticas y apuestas entre Boca y Racing.

¿Cuándo ocurrió la transmisión?
La transmisión en vivo se realizó el 26 de octubre de 2026.

¿Qué broma hizo Riquelme?
Riquelme comentó sobre asados y la situación de Villa, generando risas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf