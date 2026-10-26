FOTO: Riquelme sorprende con su aparición en vivo en el programa de Flavio Azzaro

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Durante la emisión en vivo de "No podemos perder" por el canal AZZ, el periodista Flavio Azzaro mantuvo una conversación telefónica con Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que terminó con una inesperada intervención de Juan Román Riquelme, actual presidente del club argentino.

El diálogo comenzó de manera chispeante cuando Azzaro le preguntó a Cascini cuándo visitaría el estudio. El exmediocampista respondió sin dudar: "El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy", haciendo referencia al Superclásico contra River Plate y al actual técnico del equipo rival, Marcelo Gallardo, quien había sido parte de la secretaría técnica de River.

La respuesta generó risas en el set y abrió la puerta a una serie de reclamos informales sobre apuestas pasadas relacionadas con asados e indumentaria que supuestamente nunca se saldaron entre los equipos de Boca y Racing.

No obstante, el momento más destacado de la noche se produjo cuando la voz de Riquelme apareció en el altavoz. Azzaro interrumpió para investigar quién estaba al otro lado de la línea. A pesar de que intentaron atribuir la voz a "Chipi", el periodista reconoció al presidente del club: "No era el Chipi ese... yo conozco las voces".

Una vez confirmada la presencia de Riquelme, las bromas comenzaron a fluir. En medio de un intercambio sobre invitar a figuras históricas como "Pirulo" al programa para rememorar anécdotas del fútbol, Riquelme comentó entre risas: "¿Sabés qué asados nos comimos?, Estamos hechos mierda, nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos".

Azzaro, tratando de mantener la seriedad del momento, respondió entre risas: "¡No seas boludo, Román, que estamos al aire!".

La conversación culminó con saludos cálidos, felicitaciones por el buen momento futbolístico de Boca y un último aviso humorístico de Cascini dirigido al panelista de River, Renzo Pantich: "Decile al gallina que tenés ahí que lo voy a agarrar cuando vaya", concluyó antes de finalizar la llamada.