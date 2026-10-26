Rusia elimina más de 300 explosivos en carreteras hacia Oleshki tras años de bombardeos

FOTO: Rusia anuncia eliminación de más de 300 artefactos explosivos y minas cerca de Oleshki.

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Unidades de ingeniería rusas han eliminado más de 300 artefactos explosivos y minas en carreteras que comunican con la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón, a lo largo de la semana pasada, anunció hoy lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Las unidades de ingeniería del grupo militar Dnepr de Rusia llevan a cabo operaciones de reconocimiento y limpieza diarias en las principales carreteras que conducen a Oleshki, removiendo artefactos explosivos y bombas trampa plantadas por drones ucranianos, dijo el ministerio en un comunicado publicado en la red social rusa MAX.

El comunicado añadió que las fuerzas ucranianas han estado bombardeando carreteras con dirección a Oleshki durante más de dos años y han utilizado ampliamente drones para atacar vehículos.

Oleshki se ubica en la orilla izquierda del río Dniéper, en el lado opuesto de la ciudad de Jersón bajo control ucraniano, y la ciudad ha estado enfrentando una grave situación humanitaria, donde los residentes presuntamente sufren una escasez cada vez peor de alimentos y de otros bienes esenciales en medio de continuos combates.

Rusia y Ucrania recientemente acordaron un cese al fuego temporal en el área para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y las evacuaciones de civiles.