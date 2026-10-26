María Corina Machado regresa a Venezuela y se ofrece a dialogar con Delcy Rodríguez

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- María Corina Machado, líder de la oposición y premiada con el Nobel de la Paz, ha expresado su disposición a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según confirmó este lunes la vocera de su partido, Claudia Macero.

Machado hizo su regreso a Venezuela de manera sorpresiva el domingo, después de diez meses de exilio. A su llegada, fue recibida por miles de personas que se congregaron en varios puntos a lo largo de su trayecto de aproximadamente 400 kilómetros, desde Barquisimeto hasta Caracas.

Este retorno vuelve a posicionar a la figura más influyente de la oposición venezolana en el centro del debate político, justo en un momento en que un sector opositor y el gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, están en conversaciones para negociar una transición democrática, con el apoyo de Estados Unidos.

Macero declaró en la emisora local Unión Radio que Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy, sino con quien sea necesario, de cara al país, con total claridad y con una agenda que permita avanzar".

La propia Machado había indicado anteriormente, mientras se encontraba en Panamá intentando regresar, que estaba abierta a "hablar con quien haya que hablar".

El diario El Nacional recuerda que Machado había denunciado que el gobierno de Rodríguez le había impedido regresar, tras siete intentos fallidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó el domingo que el regreso de la dirigente fue un "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se está llevando a cabo en la mesa de diálogo, en el marco de la transición democrática.

Macero también sostuvo que la llegada de Machado responde a "un proceso de transición que requiere la participación de todas las partes" y que "no puede haber un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y legitimidad de la gente que ella representa".

Aunque aún se desconoce la agenda de Machado, Macero asegura que "en las próximas horas ella debería dirigirse al país".

Hasta el momento, el gobierno interino no ha emitido un comunicado sobre el regreso de Machado.