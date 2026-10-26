Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Lula en Brasil como un avance para la región

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su satisfacción durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde derrotó al senador Flávio Bolsonaro.

Sheinbaum extendió sus felicitaciones a Lula da Silva y al pueblo de Brasil, realizando un gesto simbólico al hacer con su mano izquierda la seña en forma de "L", que fue parte de la campaña del líder brasileño. "Estamos felices. Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades", expresó.

La presidenta subrayó que el resultado electoral es una muestra de que el pueblo defiende los derechos por encima de cualquier injerencia extranjera, describiendo la victoria como la del movimiento popular y un Gobierno que representa a su pueblo. Sheinbaum también mencionó que se trata de la derrota de un movimiento de derecha y valoró el esfuerzo del electorado brasileño para revertir el resultado de la primera vuelta, destacando que en Brasil se requiere superar el 50 por ciento para ganar.

Además, la mandataria anunció que planeaba hablar por teléfono al mediodía con Lula da Silva para hacerle llegar personalmente sus felicitaciones.

En cuanto a las relaciones entre México y Brasil, Sheinbaum indicó que se reactivarán todos los proyectos conjuntos en diversas áreas, citando la colaboración entre las petroleras PEMEX y Petrobras. Sin embargo, descartó la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio entre ambos países.