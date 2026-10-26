De Arroyo Algodón a Dubái: la pyme cordobesa que conquistó Emiratos con provoletas sin lactosa

La pyme láctea cordobesa Capilla del Señor, ubicada en la localidad de Arroyo Algodón, logró ingresar de manera directa al exigente mercado de lujo de Dubái a través de su línea de provoletas y muzarelas sin lactosa.

El logro comercial fue encabezado por el industrial y productor Álvaro Ugartemendia, quien detalló en una entrevista los ejes de innovación y vinculación científico-tecnológica que le permitieron a una empresa de 35 colaboradores posicionarse en Emiratos Árabes Unidos frente a competidores consolidados del continente europeo.

El rol estratégico de la provoleta en Emiratos

El ingreso al mercado de Dubái se concretó al posicionar la provoleta como el acompañamiento natural de la carne vacuna argentina, un producto de amplio reconocimiento en el Golfo Pérsico:

Asociación de origen: los compradores emiratíes asocian la provoleta directamente con la tradición gastronómica argentina y el consumo a la parrilla, superando la preferencia habitual por quesos de origen italiano, francés o español.

Vínculo histórico: la empresa opera en la misma localidad donde Natalio Alba —inmigrante italiano y vecino del abuelo de Ugartemendia— creó y registró originalmente la marca provoleta a mediados del siglo XX.

Proyección regional: tras el primer envío de provoletas y muzarelas sin lactosa bajo la marca comercial Lombarde, los distribuidores en Dubái solicitaron el catálogo completo de líneas funcionales desarrolladas por la firma.

Innovación técnica y vinculación institucional

El desarrollo de la oferta exportable de la empresa se fundamenta en el trabajo conjunto con organismos públicos de ciencia y técnica como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI):

Línea sin lactosa: desarrollada mediante procesos de precisión sobre materia prima de alta calidad sin agregado de enzimas sintéticas, obteniendo un producto inclusivo para consumidores con intolerancia alimentaria.

Desarrollos funcionales: formulación de quesos reductores del colesterol, variedades con alto contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) mediante dieta animal asistida y prototipos de chips de muzarella deshidratados sin necesidad de cadena de frío para logística compleja.

Tecnología en tambo: automatización del ordeñe voluntario con robótica de la firma Lely y financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) junto al Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, optimizando el rendimiento de sólidos lácteos y las condiciones operativas de los trabajadores rurales.