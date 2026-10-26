Los premios que acompañan al Balón de Oro: reconocimientos a lo mejor del fútbol mundial

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La ceremonia del Balón de Oro 2026, que se llevará a cabo este lunes por la tarde, no solo premiará al mejor jugador del mundo, sino que también reconocerá a otros destacados en el ámbito del fútbol.

El Balón de Oro, que se otorga al jugador más destacado de la temporada, será decidido por una votación de 100 periodistas provenientes de los países mejor clasificados en el ranking FIFA. Este evento se ha convertido en un referente en el reconocimiento del talento y la dedicación en el fútbol.

Además del Balón de Oro, se entregarán otros siete premios en la categoría masculina. Entre ellos se encuentra el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador joven menor de 21 años, que se otorga desde 2018 y que en las últimas ediciones fue ganado por el español Lamine Yamal.

Otro premio destacado es el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero del año. El argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien ganó este galardón en 2023 y 2024, figura entre los nominados, aunque sus posibilidades de repetir el triunfo son limitadas.

El Trofeo Gerd Müller se entrega al máximo goleador y este año tiene como favorito al inglés Harry Kane. Por su parte, el Trofeo Johan Cruyff reconoce al mejor entrenador o entrenadora, con los españoles Luis de la Fuente y Luis Enrique como principales candidatos.

También se otorgará el premio al Club del Año, que reconoce al mejor equipo tanto masculino como femenino de la temporada, además del Premio Sócrates, que es un reconocimiento especial a proyectos de labor social y compromiso solidario en el ámbito futbolístico.

La ceremonia del Balón de Oro promete ser una celebración del talento y el esfuerzo en el fútbol mundial, destacando no solo a los jugadores, sino también a aquellos que contribuyen de manera significativa al deporte.

Agencia NA