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Harry Kane, Yamal y Mbappé llegaron a Londres para la entrega del Balón de Oro

Esta tarde se conocerá al futbolista que será galardonado como el mejor de la temporada 2025/26. La presencia del astro argentino Lionel Messi está en duda.

26/10/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

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Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

FOTO: Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

La presencia de Messi está en duda.

FOTO: La presencia de Messi está en duda.

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La presencia del astro argentino Lionel Messi en la ceremonia del Balón de Oro está en duda, mientras varios de los candidatos a recibir el prestigioso galardón ya se encuentran en Londres.

Entre los destacados, el delantero inglés Harry Kane llegó acompañado por el extremo colombiano Luis Díaz, quien manifestó que considera al 9 de su equipo "siempre como favorito".

Por otro lado, Kylian Mbappé lidera el regreso de la representación del Real Madrid a la ceremonia tras haberse ausentado en las ediciones de 2024 y 2025 debido a un boicot y conflictos institucionales con los organizadores, luego de la derrota de Vinícius Júnior en 2024. Junto a él llegaron Yan Diomandé y Marc Cucurella, mientras que su presidente, Florentino Pérez, no asistirá.

Además, Lamine Yamal viajó a Londres por su cuenta, separado de la delegación del FC Barcelona. La cuenta oficial del club también compartió imágenes del arribo a la ciudad del español Rodri Hernández y su arquero Joan García.

La incertidumbre sobre los asistentes a la ceremonia —que por primera vez no se realizará en París, Francia, y se celebrará en Londres— incluye no solo a Messi, sino también al argentino Dibu Martínez, quien está nominado para el premio Yashin al mejor arquero de la temporada y podría priorizar su recuperación tras una lesión en el rostro sufrida recientemente. En cambio, Lautaro Martínez sí se espera que esté presente a pesar de estar en la lista de candidatos con menos posibilidades.

La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para este lunes en el Palladium Theatre de Londres, y contará con la participación de dos argentinos entre los 30 nominados. Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, y Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y se destacó en el torneo de selecciones más importante.

Lectura rápida

¿Quiénes están en Londres?
Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son algunos de los futbolistas presentes.

¿Por qué Messi podría no asistir?
Se encuentra en duda su participación en la ceremonia del Balón de Oro.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
La ceremonia se celebrará en el Palladium Theatre de Londres.

¿Qué premios se entregan?
Se otorgará el Balón de Oro y el premio Yashin al mejor arquero.

¿Cuándo se conocerá al ganador?
Esta tarde se anunciará al futbolista galardonado como el mejor de la temporada 2025/26.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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