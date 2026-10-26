Kane, Yamal y Mbappé llegan a Londres para la entrega del Balón de Oro, Messi en duda

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- La presencia del astro argentino Lionel Messi en la ceremonia del Balón de Oro está en duda, mientras varios de los candidatos a recibir el prestigioso galardón ya se encuentran en Londres.

Entre los destacados, el delantero inglés Harry Kane llegó acompañado por el extremo colombiano Luis Díaz, quien manifestó que considera al 9 de su equipo "siempre como favorito".

Por otro lado, Kylian Mbappé lidera el regreso de la representación del Real Madrid a la ceremonia tras haberse ausentado en las ediciones de 2024 y 2025 debido a un boicot y conflictos institucionales con los organizadores, luego de la derrota de Vinícius Júnior en 2024. Junto a él llegaron Yan Diomandé y Marc Cucurella, mientras que su presidente, Florentino Pérez, no asistirá.

Además, Lamine Yamal viajó a Londres por su cuenta, separado de la delegación del FC Barcelona. La cuenta oficial del club también compartió imágenes del arribo a la ciudad del español Rodri Hernández y su arquero Joan García.

La incertidumbre sobre los asistentes a la ceremonia —que por primera vez no se realizará en París, Francia, y se celebrará en Londres— incluye no solo a Messi, sino también al argentino Dibu Martínez, quien está nominado para el premio Yashin al mejor arquero de la temporada y podría priorizar su recuperación tras una lesión en el rostro sufrida recientemente. En cambio, Lautaro Martínez sí se espera que esté presente a pesar de estar en la lista de candidatos con menos posibilidades.

La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para este lunes en el Palladium Theatre de Londres, y contará con la participación de dos argentinos entre los 30 nominados. Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, y Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y se destacó en el torneo de selecciones más importante.