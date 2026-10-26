María Eugenia Talerico cuestionó el sobreseimiento de Milei en la causa Libra: "Es un escándalo"

La abogada penalista María Eugenia Talerico, especialista en integridad financiera y lavado de activos y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó con dureza el sobreseimiento dictado en la causa Libra, que involucra al presidente Javier Milei. En una entrevista con Cadena 3, acusó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano de favorecer al poder político y sostuvo que la resolución dejó sin respuesta interrogantes centrales sobre la promoción de la criptomoneda.

“Estamos en presencia de un juez y de un fiscal que actúan para encubrir al poder de turno”, afirmó Talerico. En ese sentido, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia federal y cuestionó que, a su entender, se repitan prácticas que ya había observado durante gobiernos anteriores. “Lo que no vi con el kirchnerismo lo estoy viendo con este gobierno: un entramado de jueces que actúan para encubrir los chanchullos de corrupción que están teniendo”, sostuvo.

La exfuncionaria calificó a Martínez de Giorgi como “un juez corrupto” y aseguró que el expediente fue perdiendo elementos que podían permitir avanzar en la investigación. Según explicó, uno de los primeros pasos fue apartar a los posibles damnificados de la causa. “Sacaron a los querellantes, a los damnificados, más allá del negocio de riesgo, no riesgo, si fue una estafa y toda esta cuestión”, señaló. También remarcó que la Cámara Federal avaló esa decisión, lo que dejó a los querellantes fuera de la posibilidad de impugnar la medida.

Talerico vinculó sus cuestionamientos con el tratamiento de la evidencia obtenida del teléfono celular del empresario Mauricio Novelli, uno de los impulsores del token Libra. Según la información discutida en la entrevista, el juez descartó ese material al considerar que no se había respetado la cadena de custodia, luego de que se filtrara a la prensa un informe preliminar. Para la abogada, esa decisión y la falta de profundización sobre los contratos mencionados en el expediente constituyen aspectos centrales que debían ser investigados.

La especialista también puso el foco en las comunicaciones entre Milei y Novelli en torno al lanzamiento de la criptomoneda, ocurrido el 14 de febrero de 2025. En particular, cuestionó que no se hayan esclarecido los contactos previos y posteriores a la publicación presidencial que promocionó el activo digital. “El presidente de la Nación, desde su cuenta de Twitter, lo que hizo fue promocionar un negocio privado”, afirmó, y planteó interrogantes sobre quién le proporcionó el código necesario para operar con el token antes de que estuviera disponible públicamente.

Otro de los puntos señalados por Talerico fue la información que habría aparecido en el teléfono de Novelli sobre un supuesto pago de cinco millones de dólares relacionado con la promoción de Libra. La abogada aclaró que, más allá de determinar si hubo una estafa contra los inversores, considera que existe una cuestión institucional de fondo. “Estamos hablando de un presidente que desde su cuenta promocionó una moneda que tenía códigos secretos de la operación”, sostuvo, al mencionar también el retiro de fondos y la posterior eliminación de la publicación.

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“Esto no puede suceder desde la Presidencia de la Nación. Es un escándalo de esos de los que los argentinos pensamos que ya lo vimos todo, pero no lo vimos todo”, expresó. Para Talerico, la investigación debía establecer si la utilización de una cuenta presidencial para promover un negocio privado podía implicar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. En ese marco, cuestionó que la Oficina Anticorrupción considerara privada la cuenta desde la cual Milei difundió el mensaje.

La abogada también criticó que el juez se apoyara en informes remitidos por organismos del propio Poder Ejecutivo para sostener que no existían registros administrativos vinculados con la iniciativa. “Le piden informes a la propia Secretaría de la Presidencia, que dice que no tiene registros de lo que se habló en las reuniones, pero las reuniones están registradas”, señaló. Y agregó: “¿Cómo va a tener registro de lo que se habló en las reuniones la propia Secretaría de Presidencia que está involucrada en el caso?”.

En la entrevista, Talerico cuestionó además el rol de la Oficina Anticorrupción y sostuvo que el organismo perdió autonomía frente al Gobierno. “Es una oficina anticorrupción cooptada de entrada por el Ministerio de Justicia, neutralizada”, afirmó. También criticó el debilitamiento de la UIF al señalar que la administración nacional le quitó facultades para actuar como querellante, una decisión que, según su mirada, limita la intervención de organismos estatales en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

La ex vicepresidenta de la UIF comparó el escenario actual con el que atribuye al kirchnerismo y advirtió sobre los riesgos de la subordinación de la Justicia al poder político. Si bien recordó su participación en investigaciones sobre la ruta del dinero y la causa Vialidad, sostuvo que el actual Gobierno reproduce prácticas que antes cuestionaba. “Han aprendido algunas cosas de ese poder corrupto que necesitaba de jueces y de una prensa callada o de medios que compran”, afirmó, en referencia también a los ataques contra periodistas que investigan al oficialismo.

Talerico manifestó, además, su “gran desilusión” con la administración de Milei, a la que identificó inicialmente con una tradición republicana y liberal. “Nos merecíamos otra oportunidad y este Gobierno tiene serios problemas de corrupción”, expresó. En ese sentido, cuestionó la designación de la esposa de Martínez de Giorgi como jueza y el momento en que se produjo, en relación con la decisión de apartar a los querellantes del caso Libra. Para la abogada, ese contexto debía generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del magistrado.

Consultada sobre la posibilidad de revertir el sobreseimiento en otra instancia judicial, Talerico expresó preocupación por el funcionamiento del sistema y sostuvo que no observa señales de que los magistrados involucrados vayan a apartarse de sus actuaciones. “Acá no se excusa a nadie”, dijo, y agregó que la situación refleja un problema más amplio: “Está muy complicado el sistema judicial”. La abogada advirtió que una Justicia subordinada al poder político puede tener consecuencias institucionales y económicas, al afectar la confianza en las reglas del país.

Finalmente, Talerico sostuvo que el funcionamiento independiente de los tribunales es una condición necesaria para evitar la impunidad y garantizar previsibilidad. “Si cooptan el Poder Judicial, Argentina se va a transformar definitivamente en un país al margen de la ley”, advirtió. A su juicio, el caso Libra excede la discusión sobre las pérdidas de quienes invirtieron en la criptomoneda y plantea interrogantes sobre el uso de la investidura presidencial, los controles sobre los funcionarios y la capacidad de la Justicia para investigar al poder de turno.

Entrevista de Alberto Lotuf.