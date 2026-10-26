Citan a indagatoria a tres nuevos imputados por el Robo a Tribunales de Rosario en 1984

El Juzgado Federal N° 4 de Rosario citó a declaración indagatoria a tres nuevos imputados en la causa que investiga el robo ocurrido el 8 de octubre de 1984 en los Tribunales Provinciales. La medida fue dispuesta a partir de un dictamen del fiscal Adolfo Villatte, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Los citados son exintegrantes de la estructura de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino. Según la investigación, habrían participado en la organización y ejecución del asalto, cuyo objetivo habría sido sustraer y destruir pruebas vinculadas con causas que comprometían a integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Durante el operativo, un grupo armado ingresó al edificio de calle Balcarce, redujo al personal policial de custodia y robó armas reglamentarias. Luego, sustrajo del Juzgado de Instrucción N° 10 el expediente conocido como la causa "Feced", junto con elementos probatorios relacionados con la investigación. También hubo un procedimiento en un domicilio de calle Dorrego al 1600.

Uno de los antecedentes centrales de la causa fue la condena de Héctor Fructuoso Funes, exjefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército. En 2023, Funes reconoció su intervención en el operativo en el marco de un juicio abreviado.

La investigación también incorporó una declaración audiovisual de 1986 de Gustavo Francisco Bueno, quien se desempeñaba como personal civil de inteligencia del Destacamento 121. Allí describió la existencia de operaciones especiales destinadas a obstaculizar el avance de la Justicia e identificó a integrantes del grupo que ahora fueron citados.

Las nuevas indagatorias apuntan a establecer las responsabilidades individuales de los tres imputados. Según se informó, las audiencias se realizarán durante las próximas semanas.