Barracas Central se impuso 2-1 ante Estudiantes y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Barracas Central superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, lo que lo acerca a la clasificación para los playoffs. Los goles de "El Guapo" fueron anotados por Enzo Taborda y Rafael Barrios en el segundo tiempo, mientras que el equipo cordobés había comenzado en ventaja con un gol de Ibrahim Hesar en la primera mitad.

El primer tiempo fue equilibrado, y Hesar logró abrir el marcador para Estudiantes a los 44 minutos, definiendo con potencia tras una salida defectuosa del arquero Marcelo Miño. Sin embargo, Barracas Central mostró su capacidad de reacción en la segunda parte. A los 21 minutos, Taborda anotó un impresionante gol desde fuera del área, y poco después, a falta de un cuarto de hora para el final, Barrios selló la victoria con un cabezazo desde el borde del área chica.

Un momento clave del partido fue la expulsión de Gonzalo Maffini de Estudiantes, quien recibió tarjeta roja tras una falta violenta sobre Gonzalo Maroni, lo que dejó a su equipo con diez jugadores y facilitó la remontada de Barracas. Esta victoria permitió a Barracas Central alcanzar los 22 puntos en la clasificación, ubicándose en el sexto lugar de la Zona B, mientras que Estudiantes, con solo nueve unidades, se encuentra en la última posición y sin posibilidades de mantener la categoría.