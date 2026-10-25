Gallardo se hizo presente en el Monumental para ver a River ante Racing antes del Superclásico
El exentrenador de River hizo su primer regreso desde su salida en febrero.
25/10/2026 | 20:48Redacción Cadena 3
FOTO: Gallardo, presente en el Monumental.
Marcelo Gallardo sorprendió a los hinchas de River Plate al regresar al Monumental. El exentrenador del club presenció el clásico ante Racing en la previa del esperado Superclásico.
Fue la primera vez que Gallardo volvió al estadio para ver un partido de su exequipo desde que dejó el cargo en febrero de este año.
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El partido se disputa desde las 19.15. "El Millo" viene de golear a Belgrano en Córdoba. "La Academia" atraviesa una muy mala campaña y quiere enderezar el rumbo. Transmite Cadena 3.
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Durante el encuentro, las cámaras de televisión captaron a Gallardo en la platea, donde conversó con una persona a su lado a los 23 minutos del primer tiempo, cuando el marcador aún se mantenía sin goles.
El Muñeco se encontraba en Buenos Aires aprovechando su estadía antes de afrontar la segunda ventana FIFA al frente de la Selección de Ecuador.
Desde su salida de River en febrero, Gallardo asumió el desafío de dirigir a la Selección de Ecuador. En ese momento, se preparaba para la próxima fecha FIFA, donde buscaría su primera victoria al mando del equipo sudamericano. La expectativa por su regreso al Monumental generó un ambiente de nostalgia entre los hinchas, quienes recordaron su exitoso paso como entrenador.
Lectura rápida
¿Quién regresó al Monumental? Marcelo Gallardo regresó al Monumental para ver un partido de River Plate.
¿Cuándo fue la primera vez que volvió? Fue la primera vez que volvió desde que dejó el cargo en febrero de ese año.
¿Dónde se encontraba Gallardo durante el partido? Gallardo se encontraba en la platea del Monumental durante el encuentro.
¿Por qué estaba en Buenos Aires? Estaba en Buenos Aires antes de afrontar la segunda ventana FIFA como director de la Selección de Ecuador.
¿Qué desafío asumió Gallardo después de River? Gallardo asumió el desafío de dirigir a la Selección de Ecuador.