Gallardo se hizo presente en el Monumental para ver a River ante Racing antes del Superclásico

Marcelo Gallardo sorprendió a los hinchas de River Plate al regresar al Monumental. El exentrenador del club presenció el clásico ante Racing en la previa del esperado Superclásico.

Fue la primera vez que Gallardo volvió al estadio para ver un partido de su exequipo desde que dejó el cargo en febrero de este año.

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Durante el encuentro, las cámaras de televisión captaron a Gallardo en la platea, donde conversó con una persona a su lado a los 23 minutos del primer tiempo, cuando el marcador aún se mantenía sin goles.

El Muñeco se encontraba en Buenos Aires aprovechando su estadía antes de afrontar la segunda ventana FIFA al frente de la Selección de Ecuador.

Desde su salida de River en febrero, Gallardo asumió el desafío de dirigir a la Selección de Ecuador. En ese momento, se preparaba para la próxima fecha FIFA, donde buscaría su primera victoria al mando del equipo sudamericano. La expectativa por su regreso al Monumental generó un ambiente de nostalgia entre los hinchas, quienes recordaron su exitoso paso como entrenador.