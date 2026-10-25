Incidente de Colapinto con Lindblad en el GP de Estados Unidos: un abandono doloroso

FOTO: El argentino debió abandonar la carrera que se disputó en el Circuito de las Américas.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Franco Colapinto vivió un nuevo fin de semana para olvidar al abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos, debido a los daños sufridos en su Alpine tras un choque con Arvid Lindblad. El piloto argentino explicó las circunstancias que llevaron a su retiro de la competencia en el circuito de Austin.

Colapinto, que comenzó la carrera desde la última posición tras recibir una penalización de diez lugares por modificar la electrónica de su vehículo, tuvo que retirarse luego de quedar atrapado entre el monoplaza de Pierre Gasly, su compañero de equipo, y el auto de Lindblad en la primera curva, mientras intentaba ayudar a Gasly a mantener su posición, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"Los daños fueron por el contacto con Arvid. Todo el lateral y el piso estaban rotos. Es una pena. Comenzamos desde atrás y las cosas no funcionaron desde el principio. Elegí salir con neumáticos duros para intentar hacer algo interesante, pero no lo logramos", comentó el argentino.

Luego del trompo sufrido tras el incidente, Colapinto detalló que el problema ocurrió cuando Gasly salió de boxes y él intentaba contener a Lindblad para que su compañero quedara delante de él. "Pierre estaba saliendo de boxes y yo intentaba mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado", precisó.

El piloto agregó: "Es parte de las carreras. Nuestra carrera no pintaba muy bien. Con todo el tráfico que tuve, la situación no se veía demasiado bien".

Con este abandono, Colapinto alcanzó su tercer retiro en la temporada, pero ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de México. "Tengo ganas de llegar a México, revertir esta situación, no tener penalizaciones y volver a terminar carreras. Debemos regresar más fuertes e intentar, al menos, finalizar las competencias", concluyó.