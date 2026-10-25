Kicillof saludó a Lula tras su triunfo: “Felicitaciones y gracias, Brasil! Hay otro camino"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su felicitación al presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva tras su reciente reelección, en la que superó a Flávio Bolsonaro. "Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡Hay otro camino", manifestó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Kicillof definió el momento como una "noche histórica" y subrayó que con el Partido de los Trabajadores en el gobierno por cuarta vez, se abre un camino hacia un "futuro mejor".

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UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR ?????? Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO! — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

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El gobernador destacó que "Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad", concluyó Kicillof.

La relación entre Lula y Kicillof se caracteriza por una fuerte cercanía política e ideológica, enmarcada dentro del progresismo latinoamericano. Ambos han mostrado críticas hacia el gobierno del presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense ha manifestado su apoyo al presidente electo de Brasil en diversas ocasiones durante el proceso electoral, considerándolo un referente en temas de democracia, inclusión social e integración regional.

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Además, Kicillof ha viajado en varias oportunidades a Brasil para mantener reuniones con Lula y su gabinete, con el fin de promover una agenda de cooperación productiva, comercial, energética y financiera entre la provincia de Buenos Aires y el país vecino.

Ambos líderes han coincidido en cumbres políticas de progresistas, participando en foros en España y encuentros regionales, donde Kicillof ha buscado fortalecer sus lazos políticos en vista de su proyección hacia las elecciones de 2027 en Argentina.