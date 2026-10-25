Javier Milei sigue desde Olivos la elección de Brasil y espera los resultados

Javier Milei sigue desde Olivos la elección de Brasil y espera con cautela los resultados del balotaje. En medio de la expectativa por los resultados, el presidente argentino permanece en la Quinta de Olivos, mientras el resto del Gobierno mantuvo una postura cautelosa a la espera de los datos oficiales.

"Hay que esperar", remarcaron desde la Cancillería y varias áreas del Ejecutivo, donde los funcionarios consultados prefirieron evitar hacer proyecciones anticipadas. "Hay expectativa, lógicamente, pero por el momento muy medido", se sinceró otra fuente cercana a uno de los despachos de Balcarce 50.

En Casa Rosada, el hermetismo primó, mientras el conteo en Brasil se congeló alrededor del 0,25% de las mesas escrutadas. Esto ocurrió luego de que la Justicia electoral habilitara una prórroga hasta las 19 por las denuncias del Partido de los Trabajadores sobre dificultades en el transporte de electores en tres municipios del estado de Bahía: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas. También se registraron denuncias en otras ciudades importantes como San Pablo.

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A pesar de que el pedido de prórroga fue convalidado por Bolsonaro, Milei comenzó a compartir publicaciones en sus redes sociales en contra de Lula da Silva, sugiriendo un fraude electoral. "URGENTE — LULA QUIERE ROBAR LAS ELECCIONES: SE EXTENDIÓ DOS HORAS EL HORARIO DE VOTACIÓN EN TODO BRASIL", denunciaba una publicación del medio digital La Derecha Diario, reposteada por el presidente argentino. Lula da Silva, por su parte, denunció irregularidades en el transporte y pidió una prórroga para el cierre de la votación.

Antes de que se detuviera el recuento, los primeros datos oficiales -con un 0,25% de las mesas escrutadas- arrojaron un 57,66% en favor de Lula da Silva frente al 42,34% de Bolsonaro. En la previa, las principales encuestas brasileñas indicaron un escenario muy reñido, con leve ventaja para el candidato liberal, quien había obtenido el 47% de los votos en la primera vuelta, contra el 45% del actual mandatario. Nunca en la historia de Brasil un candidato derrotado en las generales logró revertir el resultado.

Desde Casa Rosada, una de las pocas voces que se expresó públicamente fue la del director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien calificó de "locura" la decisión del Tribunal Superior Electoral brasileño de frenar el conteo mientras la elección continuaba en los lugares donde la votación no había finalizado a las 17.

En la Casa Rosada, la cautela sigue, con una fuerte expectativa por un triunfo de Flávio Bolsonaro. "Gane quien gane el balotaje de Brasil hoy, una vez más los comicios quedan manchados por una jugada política que pone en tela de juicio todo el proceso democrático. Es una pena realmente que un país tan importante como Brasil ya vaya tres elecciones consecutivas donde la Corte Suprema se mete a cambiar las reglas de juego en medio del proceso", cuestionó Carreira a través de un posteo en X.