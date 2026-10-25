Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron a primera hora en un balotaje que asoma muy parejo

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron durante las primeras horas de este domingo en una jornada electoral marcada por la polarización y la incertidumbre. El senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor, sufragó en Río de Janeiro, mientras que el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, lo hizo en San Pablo. Ambos estuvieron acompañados por una multitud de simpatizantes.

La votación de este domingo define quién conducirá Brasil durante el próximo mandato, en una contienda que llega tras una campaña de fuerte confrontación política y movilizaciones multitudinarias durante el sábado.

Una elección con final abierto

La disputa enfrenta a Lula, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio quedó en primer lugar con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

La diferencia estrecha anticipa una definición voto a voto. Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar en el balotaje, que tendrá consecuencias para el rumbo político y económico del país y para su relación con el resto de América Latina y Estados Unidos.

Informe de Federico Albarenque y Marcos Calligaris, enviados especiales a Brasil