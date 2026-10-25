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Elecciones en Brasil 2026 Notas

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron a primera hora en un balotaje que asoma muy parejo

El senador liberal emitió su sufragio en Río de Janeiro. El actual mandatario, en San Pablo. Los acompañó una multitud. El sábado hubo grandes movilizaciones y las elecciones en Brasil son inciertas.

25/10/2026 | 09:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Largas filas en la escuela donde votó Lula (Foto: Federico Albarenque/Cadena 3)

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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron durante las primeras horas de este domingo en una jornada electoral marcada por la polarización y la incertidumbre. El senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor, sufragó en Río de Janeiro, mientras que el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, lo hizo en San Pablo. Ambos estuvieron acompañados por una multitud de simpatizantes.

La votación de este domingo define quién conducirá Brasil durante el próximo mandato, en una contienda que llega tras una campaña de fuerte confrontación política y movilizaciones multitudinarias durante el sábado.

Una elección con final abierto

La disputa enfrenta a Lula, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio quedó en primer lugar con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

La diferencia estrecha anticipa una definición voto a voto. Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar en el balotaje, que tendrá consecuencias para el rumbo político y económico del país y para su relación con el resto de América Latina y Estados Unidos

Informe de Federico Albarenque y Marcos Calligaris, enviados especiales a Brasil

Lectura rápida

¿Quién votó en la jornada electoral?
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron en sus respectivas localidades.

¿Cuándo se llevó a cabo la votación?
La votación se realizó el domingo, después de una jornada de movilizaciones el sábado.

¿Dónde votaron los candidatos?
Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y Lula da Silva en San Pablo.

¿Qué define esta votación?
La votación define quién conducirá Brasil durante el próximo mandato.

¿Cuántos brasileños están habilitados para votar?
Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar en el balotaje.

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