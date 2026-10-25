“Quien vuelve trae esperanza”, la canción peruana para esperar al papa León XIV

FOTO: Coco Llaque y el cuarteto Criollas hicieron la canción para el pontífice en Perú.

FOTO: Coco Llaque y el cuarteto Criollas hicieron la canción para el pontífice en Perú.

FOTO: Coco Llaque y el cuarteto Criollas hicieron la canción para el pontífice en Perú.

FOTO: Coco Llaque y el cuarteto Criollas hicieron la canción para el pontífice en Perú.

Desde el barrio Malambo, en el distrito limeño del Rímac, Cadena 3 visitó Mestizos Casa Cultural para conocer la historia de “Quien vuelve trae esperanza”, la última composición de Coco Llaque dedicada al papa León XIV.

Se trata de un vals norteño, género tradicional de la música peruana, interpretado por el cuarteto Criollas, integrado por Sonia Valderrama, María del Carmen Padilla, Mariella Fonseca y Verna Blue.

La obra completa una trilogía de canciones que Llaque creó en distintos ritmos norteños para homenajear al pontífice, cuya elección despertó una profunda emoción en el pueblo peruano.

“Es una trilogía de canciones en ritmos norteños, en tres ritmos diferentes, con canciones dedicadas al papa. El tema de la esperanza es transversal desde el principio, con la emoción de un papa peruano y todo lo que se vivió desde el comienzo”, explicó el compositor limeño en diálogo con Cadena 3.

Llaque destacó que la esperanza es el sentimiento que atraviesa toda la serie musical. “Quien vuelve puede ser un hijo, alguien que migró, y siempre significa esperanza su regreso”, señaló.

Dos proyectos unidos por la música

Para esta tercera canción, el compositor decidió reunir dos iniciativas: las composiciones dedicadas al papa León XIV y el proyecto de canciones criollas interpretadas por las integrantes de Criollas.

“Cada una tiene su historia musical, su carrera, formando este cuarteto maravilloso. Decidí juntar los dos proyectos con esta canción”, contó Llaque a Cadena 3, que realiza una cobertura especial en Perú de cara a la visita del pontífice.

Por su parte, Sonia Valderrama explicó que la interpretación busca transmitir la emoción que generó la llegada de un papa estrechamente vinculado con Perú.

“A través de nuestra voz manifestamos la emoción de un pueblo que no podía creer que tuviéramos un papa tan cercano, que se considera peruano”, expresó.

Con el vals norteño como vehículo musical, “Quien vuelve trae esperanza” se suma así a las canciones que celebran el vínculo entre León XIV y Perú, desde la identidad criolla y los sentimientos de un pueblo que encontró en su elección un motivo de alegría.

Informe de Agustín González, enviado especial a Perú