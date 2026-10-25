Brasil: Lula lidera con 57,66% frente a Bolsonaro en balotaje, se detuvo el conteo

FOTO: Lula aventajaba a Bolsonaro cuando se interrumpió el conteo con solo 0,25 % escrutado.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) — El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraba en ventaja sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió suspender la difusión de resultados del balotaje presidencial. Esta interrupción se produjo tras una orden judicial que extendió el horario de votación hasta las 19 horas en todo el país.

De acuerdo al último informe oficial, que fue difundido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, lo que representaba 193.574 sufragios. Por su parte, Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), alcanzaba el 42,34% con 142.169 votos.

La diferencia entre ambos candidatos era de 51.405 sufragios, aunque estos datos correspondían a solo 0,25% de las secciones electorales escrutadas, lo que no permitía establecer una tendencia clara sobre el resultado de la elección.

Hasta ese momento, se habían contabilizado 1.225 de las 499.248 secciones electorales en el país, con un total de 335.743 votos válidos.

La decisión de interrumpir la difusión de resultados se tomó después de que el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), resolviera extender el horario de votación debido a una presentación de la campaña de Lula, que había denunciado problemas en el transporte público que afectaron a los votantes, especialmente en el estado de Bahía.

El oficialismo argumentó que estas dificultades podían obstaculizar el acceso de muchos ciudadanos a los centros de votación, solicitando una ampliación del horario para garantizar el derecho al voto. Asimismo, la campaña de Flávio Bolsonaro también había solicitado extensiones en algunos estados, aunque debido a condiciones meteorológicas adversas.

Frente a estas circunstancias, Zanin dispuso que la votación continuara hasta las 19 (hora de Brasilia, la misma que en Argentina) en todo el territorio nacional. Esta medida obligó al TSE a suspender la publicación de nuevos resultados, justo cuando se comenzaban a divulgar los primeros datos del escrutinio.

Este balotaje enfrenta a dos líderes que representan visiones políticas opuestas y es un nuevo capítulo en la disputa entre el Partido de los Trabajadores y el movimiento conservador de la familia Bolsonaro.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial, tras haber gobernado Brasil de 2003 a 2010 y regresar al poder en enero de 2023, cuando derrotó a Jair Bolsonaro.

Su oponente, Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro y fue elegido candidato del Partido Liberal luego de que su padre quedara impedido judicialmente de presentarse a las elecciones.

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista relacionada con su derrota electoral en 2022, lo que intensificó las tensiones políticas en el país.

Este balotaje se lleva a cabo tras una primera vuelta celebrada el 4 de octubre, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el primer lugar con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

Agencia NA