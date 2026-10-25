Córdoba le regalará un poncho artesanal al papa León XIV hecho con un antiguo telar en Traslasierra

FOTO: El poncho que Córdoba le regalará al papa se hizo en un pequeño paraje de Traslasierra.

FOTO: El poncho que Córdoba le regalará al papa se hizo en un pequeño paraje de Traslasierra.

FOTO: El poncho que Córdoba le regalará al papa se hizo en un pequeño paraje de Traslasierra.

Córdoba tendrá un regalo muy especial para el papa León XIV: un poncho artesanal tejido en Pachango, un pequeño paraje rural de Traslasierra, ubicado a unos 38 kilómetros de Mina Clavero. Su creador es Erick Rojas, un artesano que conserva técnicas ancestrales y trabaja con un antiguo telar de palos.

En diálogo con Cadena 3, el tejedor contó que aprendió a hilar cuando tenía apenas 6 o 7 años y que comenzó a tejer a los 16. La pieza destinada al sumo pontífice fue elaborada con lana de oveja, llama y algodón, y combina tintes naturales con una técnica que permite crear dibujos y diseños.

“Ya supe hacerlo para el papa Francisco”, recordó Erick, quien volvió a asumir el desafío de confeccionar una prenda con identidad cordobesa.

Un telar ancestral y técnicas que perduran

El artesano explicó que utiliza un telar de palo, un instrumento antiguo que, según relató, fue introducido por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII y que se empleaba para el trabajo textil de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

“Se suele llamar telar de palo porque está hecho de palos. Como quedó poco algarrobo, ahora se hace con lo que uno encuentra”, explicó.

La tradición se mantiene viva en familias con ascendencia indígena y afro, que transmiten los conocimientos del hilado y el tejido de generación en generación.

Para el poncho del papa León XIV, el encargo tenía una consigna especial: representar el paisaje de Córdoba. El artesano eligió dos motivos inspirados en las sierras y las nacientes de los ríos.

“Tiene dos dibujos, que fue lo que me encargaron: que representara a la provincia de Córdoba con sus ríos y sierras. Hice dos símbolos, de las sierras y las nacientes de los ríos. Traté de plasmar eso”, detalló.

Dos meses de trabajo y una historia ligada a la tierra

La confección del poncho demandó alrededor de dos meses. El resultado, según el artesano, generó entusiasmo entre quienes conocieron la pieza y ayudó a difundir la identidad de la región.

Erick destacó que el hilado es una parte fundamental del proceso: de ese trabajo inicial se obtiene la materia prima necesaria para elaborar las telas que luego se transforman en prendas.

Además de dedicarse a la agricultura y la ganadería, realiza tejidos por encargo. Sus trabajos pueden conocerse a través de su página de Facebook, Tintina Tejidos e Hilados.

El nombre del lugar donde vive también guarda un significado vinculado al paisaje. Según explicó, Pachango está formado por las palabras “Pacha”, que significa tierra, y “ango”, que significa río. Así, el nombre puede interpretarse como “río de la tierra”.

Desde ese pequeño rincón de Traslasierra, entre monte nativo y tradiciones que resisten el paso del tiempo, un artesano cordobés tejió una prenda que llegará al Vaticano tras la visita de León XIV con una representación de las sierras y los ríos de su provincia.

Informe de Orlando Morales