Qué ver en la Feria del Libro de Córdoba: autores y actividades destacadas

FOTO: La Feria del Libro será del 30 de octubre al 15 de noviembre.

¿Se puede viajar por el mundo sin salir de Córdoba? La respuesta está en los libros y, especialmente, en la Feria del Libro de Córdoba, que este año celebra su edición número 40 con una programación que combina literatura, pensamiento, historia y algunas de las grandes discusiones culturales de nuestro tiempo.

Del 30 de octubre al 15 de noviembre, la Supermanzana de la Intendencia volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la cultura cordobesa. Serán más de 100 stands y 360 actividades, con entrada libre y gratuita, en una celebración que históricamente ha sido reconocida como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad.

Pero la feria es mucho más que una oportunidad para comprar libros. También es un espacio donde aparecen nuevas ideas, donde podemos encontrarnos con nuestros escritores favoritos y descubrir autores que quizás todavía no conocemos.

Un dato destacable es que Córdoba, como pocas ciudades en el mundo, y de forma casi única en nuestro país, tiene una Ordenanza, la 12875, que regula las características de su Feria y compromete su realización anual.

De Claudia Piñeiro a Éric Sadin: los grandes invitados

Entre los nombres destacados de esta edición aparecen Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Teresa Andruetto y el importante escritor cordobés Luciano Lamberti. Distintas generaciones, géneros y formas de entender la palabra convivirán en una programación tan amplia como diversa.

Uno de los invitados más interesantes será Éric Sadin, filósofo francés que se ha convertido en una figura relevante para pensar las consecuencias culturales y sociales de la tecnología. Colaborador de publicaciones como Le Monde diplomatique y El País, y autor de más de dieza libros, Sadin abordará uno de los asuntos que atraviesan nuestra vida cotidiana: la inteligencia artificial y su impacto civilizatorio.

Su presencia resulta especialmente atractiva porque nos permite pensar hasta qué punto la tecnología está modificando nuestra manera de trabajar, crear, relacionarnos y comprender el mundo. Una conversación que demuestra que la Feria del Libro no se ocupa solamente de la literatura, sino también de las preguntas que definen nuestro presente.

También estará Ludovica Squirru, la célebre autora de los libros sobre el horóscopo chino que tanto consumimos los argentinos. Una tradición que, entre animales, predicciones y antiguas creencias orientales, sigue despertando nuestra curiosidad por conocer lo que podría suceder en el futuro.

Una feria para leer la memoria y pensar el presente

Desde 2012, la Feria del Libro de Córdoba tiene una particularidad: cuenta con una curaduría que define su perfil, sus contenidos y el rumbo cultural de cada edición.

Por ese lugar pasaron intelectuales, historiadores, periodistas y referentes culturales como Nelson Specchia, Tito Dómina, Norma Morandini y el director periodístico de esa casa, Sergio Suppo, entre muchos otros.

En esta oportunidad, la responsabilidad estará en manos de una dupla integrada por Graciela Ferrero e Íbero Martínez, librero y referente de El Espejo. La propuesta tendrá una relación especial con los 50 años del golpe de Estado de 1976 y buscará conectar la memoria con los desafíos del presente y del futuro.

En ese recorrido habrá homenajes a figuras fundamentales de nuestra cultura. Uno de los espacios principales llevará el nombre de Lilia Lardone y será escenario de encuentros con escritores y referentes culturales.

También se recuperará la figura de Alberto Burnichon, cuya trayectoria en el mundo editorial adquiere una dimensión especial al recordar que fue víctima de la violencia política de 1976.

Y habrá un espacio dedicado a Juan Filloy, ese escritor tan singular de nuestra literatura que llegó a influir en autores como Julio Cortázar. Un recordatorio de que Córdoba tiene una tradición literaria extraordinaria, que muchas veces merece ser redescubierta.

Literatura, música y cultura sin fronteras

La programación también abrirá lugar a otras disciplinas, porque la cultura difícilmente pueda encerrarse en los límites de una sola expresión artística.

Habrá música, encuentros y distintas propuestas que ampliarán el recorrido tradicional de la feria. Francia y Alemania serán los países invitados, sumando una perspectiva internacional a una celebración profundamente vinculada con la identidad cordobesa.

Y ese es uno de los aspectos más interesantes de este acontecimiento: la posibilidad de conectar lo que sucede en nuestra ciudad con las grandes conversaciones del mundo.

La Feria del Libro no se quedará solamente en la Supermanzana de la Intendencia. También tendrá actividades en distintos barrios, ampliando sus espacios de encuentro y acercando la cultura a nuevos públicos.

Cuándo visitar la Feria del Libro de Córdoba

La edición número 40 se realizará del 30 de octubre al 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Los horarios anunciados son de lunes a jueves de 11 a 21 y los viernes y sábados hasta las 22. Los domingos, la actividad comenzará por la tarde y se extenderá hasta las 22.

Entre tantos autores, conferencias, presentaciones y propuestas culturales, la invitación es a elegir algún recorrido, dejarse sorprender por un libro y participar de una celebración que forma parte de la identidad de Córdoba.

Porque participar de la Feria del Libro es también ser protagonista de nuestra ciudad, con un pasaje de ida hacia la globalidad.

Informe de "Pancho" Marchiaro