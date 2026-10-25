Israel cierra pasos en Cisjordania por elecciones y limita movimiento de palestinos

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – Israel implementará el cierre de los pasos terrestres hacia Cisjordania durante las elecciones legislativas programadas para el martes 27 de octubre, lo que incluirá la prohibición de entrada y salida para trabajadores palestinos, abarcando también las zonas industriales. Esta decisión se da en el contexto de una operación militar en Hebrón, que se inició tras un ataque que resultó en la muerte de dos soldados israelíes el pasado viernes.

La medida fue aprobada por las autoridades políticas siguiendo la recomendación de los organismos de seguridad, según un comunicado militar divulgado durante el fin de semana.

Las restricciones comenzarán a aplicarse desde este domingo y se extenderán hasta el lunes, afectando a los palestinos que laboran en asentamientos israelíes en Cisjordania y en el valle del Jordán. Sin embargo, en esos días habrá excepciones para algunas zonas industriales y lugares autorizados. El martes, la prohibición se extenderá también a estos establecimientos.

Estas medidas se añaden al cerco impuesto sobre Hebrón tras el tiroteo del viernes 23. Además de los dos soldados fallecidos, otros tres resultaron heridos en el ataque, mientras que las fuerzas israelíes eliminaron a los dos atacantes, según la información militar.

El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el viernes que la operación incluiría evacuaciones de barrios palestinos, registros de viviendas y la destrucción de infraestructuras que las autoridades israelíes asocian con grupos armados. También ordenó el cerco de Hebrón y la preparación de un cierre general en Cisjordania, un territorio que el Gobierno israelí designa como Judea y Samaria.

En su informe del fin de semana, el Ejército israelí detalló que sus efectivos actuaron en aproximadamente 400 puntos de unas 40 áreas de Cisjordania, deteniendo a cerca de 40 sospechosos. Las fuerzas israelíes atribuyeron a algunos de los arrestados vínculos con Hamás y la Yihad Islámica, y señalaron que las operaciones incluyeron tanto Hebrón como la vecina Halhul.

La operación ha provocado el desplazamiento de alrededor de 2.000 residentes de Hebrón. Testigos de la ciudad relataron que los soldados anunciaron las evacuaciones mediante megáfonos durante la noche, obligando a los habitantes a abandonar sus hogares con las pocas pertenencias que pudieron llevar. La Autoridad Palestina ha solicitado a la comunidad internacional que ejerza presión sobre Israel para proteger a la población.

Las restricciones y los operativos continuaban a dos días de los comicios legislativos israelíes. El anuncio sobre la jornada electoral detalla el alcance de las limitaciones laborales y el cierre de los pasos, en seguimiento a las medidas generales dispuestas por Netanyahu el viernes.