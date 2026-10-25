Rally Cordobés: Los campeones argentinos Baldoni-Franchello se llevaron el Rally de Río Tercero

FOTO: 'Migue' Baldoni en el icónico 'Vado de los gatos', en Las Bajadas

Los campeones argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello fueron los ganadores del Rally de Río Tercero, la 8ª Fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026, a bordo del Skoda Fabia preparado por Barattec Motorsport. Inclinaron a su favor la dura lucha con Tomás Olmedo-Juan P. Monasterolo -Skoda- y Santiago Baldo-Santiago García -Citroën C3- en la segunda pasada por el escenario 'mundialista' con jerarquía y experiencia.

La parte final de la carrera comenzó con 56 coches, después de un mediodía cálido (21°), en el que la punta tenía este orden: Baldoni 26.55.9s, Baldo +3.2s, Olmedo +3.3s, Echeverría +11.6s, Hubmann +22.0s, Miceli +24.1s, Martínez +1.26.4s, Schröeder +2.51.7s -el mejor no RC2-, Barbero +2.56.2s y G. Pedrido +3.06s.

El PE4 Villa del Dique-Soconcho, 15 kms., sería el tramo decisivo. Tras realizar cambios en el diferencial trasero de su Skoda, Baldoni 8.33s mejoró 6s su tiempo de la mañana y abrió una muy buena brecha sobre Echeverría +7.5s, Olmedo +9.0s, Baldo +9.3s, Hubmann +16.3s, Miceli +19.4s, Martínez +26.8s, G. Pedrido +54.5s, Ambrosio, Barbero y Scicolone.

Tomi Olmedo estuvo muy cerca en los tiempos del puntero Baldoni, pero perdió terreno en la segunda pasada de 'Villa del Dique' y se tuvo que conformar con el 2° puesto

La carrera, en la general, se le inclinaba muy firmemente a Baldoni 35.22.9s, superando a Olmedo +12.3s, Baldo +12.5s, Echeverría +19.1s, Hubmann +38.3s, Miceli +43.5s, Martínez +1.53.2s, G. Pedrido +4.00.5s, Barbero +4.07.9s y Ambrosio +4.26.2s.

La PE6 Tercera Usina-Ruta 36, 10 kms., fue para Olmedo 4.51.1s, delante de Baldoni +0.2s, Miceli +1.4s, Echeverría +2.0s, Baldo +6.1s, Hubmann +6.6s, Martínez +8.3s, G. Pedrido, Tasca y Barbero.

En la general, adelante y firme Baldoni 40.14.2, Olmedo +12.2s, Baldo +18.4s y Echeverría +20.9s.

Siempre un bravo en los cierres, Echeverría apretó y le quitó el tercer puesto a Baldo en el tramo final

En el cierre de la competencia, la PE7 Balneario Río Tercero, 10 kms., Echeverría 5.56.2s se llevó su segundo 'scratch' delante de Baldoni +0.2s, Olmedo +1.2s, Hubmann +4.7s, Miceli +6.2s, Martínez +15.4s, G. Pedrido +28.6 y Baudino.

La general del Rally de Río Tercero cerró, entonces, con Baldoni 40.10.6s, Olmedo +13.1s, Echeverría +120.7s, Baldo +25.6s, Hubmann +49.2s, Miceli +50.7s, Martínez +2.16.5s, G. Pedrido +4.54.7s, Barbero +5.41.7s y Tasca +5.56.1, como los diez primeros.

Para Miguel Baldoni: "Corrimos una linda carrera, gran nivel de autos, de pilotos, de tramos, tiene el 'Cordobés'. Un formato muy lindo, el que tiene y la oportunidad de correr en el 'patio de la casa' de los Barattero, de nuestro equipo fue muy buena para mostrar el auto y lo bien que se trabaja. Probamos diferentes 'setups', me sentí más cómodo y nos vamos con buenas sensaciones".

El Citroën de Baldo se empezó a poner 'incómodo' cuando las huellas se hicieron profundas en el bucle final

Entre los dos punteros del 'Cordobés' que lo escoltaban, que lo habían hecho muy de cerca en el bucle de la mañana; ni Olmedo, ni Baldo pudieron estar cerca del 'Coyote' puntano, cuando acomodó su diferencial trasero.

"Estoy contento con el resultado y con la carrera", nos dijo Tomi Olmedo que estiró 10 puntos más la diferencia a su favor en el certamen. Si tomamos el descarte, estaría con 40 de diferencia en la punta sobre Santi Baldo. El de Jesús María nos fue franco sobre el final del rally que lo vio pasar de segundo a cuarto en los tres tramos finales: "Cuando se rompe, no le gusta al Citroën y a mi tampoco", nos dijo el de Jesús María.

Por las divisiones

RC2: Baldoni 40.10.6s, Olmedo +13.1s, Echeverría +120.7s, Baldo +25.6s, Hubmann +49.2s, Miceli +50.7s, Martínez +2.16.5s

Maxi Rally: Gastón Pedrido -VW- 51.05.3S, Elder Tasca -VW- +1.01.4s, Julio Suárez -Ford- +3.06.1s

RN4: Esteban Barbero -Toyota- 51.52.3s, Pablo Baudino -Peugeot- +24.6s, M. Álvarez -Chevrolet- +3.06s, Raúl Olmedo -Peugeot- +4.36.6s, Civalero y Pfening.

RC3: Guillermo Ambrosio -Peugeot- 52.07.6s, Sabrina Scicolone -Peugeot- +2.10.8s

RC5: Juan M. Paisa -Peugeot- 54.35s, Mauro Cravero -Peugeot- +9.7s, Emiliano Veglia -Ford- +1.05.6s, Pablo Curletto -Peugeot- +1.08.7s, Gabriel Cerutti, Agustín Barrandeguy, Santiago Gambetta, Emilio Mere y Gonzalo Gioda.

N1: Luis Vega -Peugeot- 55.58.8s, Fernando Vallero -VW- +50.1s, Pablo Destéfanis -VW- +1.10.6s, Carlos Borgonovo y Mario Bruno.

RC6: Tomás Perotti -VW- 57.31.3s, Renato Marchetto -VW- +27s, Nicolás Malpasi -VW- +2.21.6s

N3: Matías Bolgan -Ford- 57.05.4s, Nicolás Dumont -Ford- +19.7s, Sergio Pertegarini -Peugeot- +36.3s, Leandro Martínez, Ignacio Anselmi, Julián Rébola, Marcos Del Vechio, Carlos Aguirre, Sergio Albano.

N2: Emanuel Ibarra -VW- 58.31s, Federico Vega -VW- 0.7s, Pablo Silberberg -VW- +3.42.2s y Osvaldo Redolfi.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Río Tercero, Córdoba. Fotografías: Rally Cordobés