La participación electoral en Brasil creció y Lula obtuvo 10 millones de votos más en el balotaje

FOTO: Lula logró en el balotaje más de 10 millones de votos respecto de la primera vuelta.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – La abstención en las elecciones presidenciales de Brasil cayó este domingo del 21,08% registrado en la primera vuelta al 19,21% en el balotaje, lo que representa una disminución de 1,87 puntos porcentuales en la jornada en que Luiz Inácio "Lula" da Silva logró su reelección frente a Flávio Bolsonaro.

La participación del electorado aumentó del 78,92% al 80,79%, según los datos proporcionados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que han sido reportados por medios brasileños con el escrutinio casi completo.

La ausencia de votantes fue la menor registrada en una segunda vuelta presidencial desde 2006, según informó el TSE.

Con el 99,89% de las mesas escrutadas, Lula acumulaba 64.164.036 votos, lo que equivale al 51,77% de los sufragios válidos, mientras que Bolsonaro contaba con 59.785.521, representando el 48,23%, de acuerdo con el conteo final del escrutinio.

En comparación con la primera vuelta del 4 de octubre, el presidente reelecto obtuvo aproximadamente 10,28 millones de votos adicionales, mientras que su oponente solo alcanzó 3,68 millones.

De este modo, Lula revirtió una desventaja inicial de unos 2,22 millones de sufragios y pasó a liderar el resultado por alrededor de 4,38 millones.

La caída de la abstención tuvo sus mayores registros en Bahía y Pernambuco, dos estados del noreste donde el presidente obtuvo amplias ventajas.

En Bahía, la proporción de ausentes descendió del 19,97% al 16,74%, mientras que en Pernambuco bajó del 18,17% al 15,19%, según un análisis basado en los datos electorales.

Lula alcanzó el 71,31% de los votos válidos en Bahía y el 69,19% en Pernambuco. La mayor concurrencia también se observó en San Pablo, donde la abstención disminuyó del 22,54% al 19,79%, aunque allí se impuso Bolsonaro con el 53,85%.

El crecimiento de Lula superó ampliamente el aumento neto de la participación y se dio en una elección en la que no compitieron las demás candidaturas, lo que redujo la proporción de votos en blanco y nulos.