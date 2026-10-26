Asesinan a enfermera y un trabajador sanitario es gravemente herido en Congo durante alerta de ébola

FOTO: Matan a enfermera y hieren de gravedad a trabajador sanitario que atendían caso de ébola en Congo

BUTEMBO, República Democrática del Congo (AP) — Una enfermera perdió la vida y un trabajador sanitario sufrió heridas graves tras ser agredidos mientras atendían una alerta de ébola en la República Democrática del Congo, según información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este ataque representa el más reciente de una serie de agresiones contra profesionales de la salud y personal de respuesta, lo que, según las autoridades, está obstaculizando los esfuerzos para controlar el brote de ébola que se considera el de más rápido crecimiento en el mundo.

El incidente ocurrió el sábado en la localidad de Bafwasende, ubicada en la provincia oriental de Tshopo. La noticia fue divulgada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de una publicación en X el domingo.

"Todos los que trabajan para proteger a las comunidades de esta enfermedad mortal deben poder hacerlo con dignidad y seguridad", enfatizó Tedros. "La atención sanitaria siempre debe estar protegida".

El director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi, también condenó el ataque en la misma plataforma, subrayando que "la desinformación y el miedo nunca deben alimentar la violencia".

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido comentarios sobre el ataque ni sobre los responsables del mismo.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud del país, se han reportado más de 9.800 casos de ébola, con más de 4.700 muertes desde el inicio del brote en mayo, convirtiéndose en el más mortífero en la historia de la República Democrática del Congo.

El mes pasado, un político congoleño fue asesinado en Kivu del Norte tras defender públicamente la respuesta del gobierno al ébola. Este político había instado al público a seguir las medidas de prevención, como el distanciamiento social y el lavado de manos, en un programa de radio.

Este hecho ocurrió tras la implementación de un enfoque centrado en las aldeas para combatir el brote, que ha encontrado resistencia de algunos residentes que consideran que el ébola es un engaño. Existe una notable desconfianza hacia el gobierno del país, debido a su manejo de brotes anteriores de ébola y a la corrupción sistémica.

Los equipos de respuesta han indicado que el escepticismo sobre la enfermedad ha dificultado la colaboración con las comunidades, especialmente en áreas remotas y en focos emergentes que ya enfrentan escasez de suministros médicos y personal sanitario.

Desde el inicio del brote en mayo, se han reportado ataques, como la quema de tiendas de campaña en centros de salud, en un contexto de creciente violencia. También se ha informado que algunos integrantes de equipos de respuesta han sido retenidos como rehenes, y que grupos responsables de realizar entierros seguros han recibido amenazas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.