La oposición israelí critica a Netanyahu por su retórica sobre Irán antes de las elecciones

Buenos Aires, 26 octubre (NA) — La oposición de Israel ha lanzado duras acusaciones contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, al que acusan de jugar con fuego al mencionar la amenaza de Irán con el fin de ganar votos en la víspera de las elecciones legislativas, según informaron diversos medios internacionales.

Con un empate técnico frente al bloque de su principal oponente, el centrista Gadi Eisenkot, Netanyahu ha intensificado sus declaraciones alarmistas sobre la república islámica, en una campaña que se percibe como un referéndum sobre su figura.

El día domingo, Netanyahu publicó en X una imagen que mostraba una nube atómica sobre Tel Aviv, acompañada de un texto de un comentarista político que presenta a Irán como una amenaza existencial, sugiriendo que su pérdida electoral podría resultar en un "segundo Holocausto". También reiteró su temor de que Irán intentara interferir en los comicios, citando "información de los servicios de inteligencia", según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

El canal 12 de Israel informó que el jefe del ejército, Eyal Zamir, exigió tener una "discusión a fondo" con Netanyahu tras recibir instrucciones para una operación que podría llevar a un conflicto con Irán. Se solicitaron garantías legales y órdenes firmadas por los responsables políticos antes de cualquier acción.

Este enfrentamiento fue calificado por la cadena como "sin precedentes", y se destacó que la difusión de esta información fue autorizada por la censura militar, lo que subraya que el ejército desea hacer públicas sus reservas, según un informe del sitio dw.

Uno de los críticos de Netanyahu, su exministro de Defensa Avigdor Lieberman, pidió abrir una investigación por "traición" contra el primer ministro, afirmando que está dispuesto a sacrificar las vidas de los soldados por miedo a una derrota electoral.

En respuesta, el ministro de Defensa, Israel Katz, descalificó las afirmaciones sobre las divergencias entre el gobierno y el ejército, asegurando que no hay intención de atacar a Irán antes de las elecciones, algo que también había negado Netanyahu.

El canal 12 citó a fuentes anónimas dentro del ejército que expresaron su preocupación de que Netanyahu utilice "el tema iraní para obtener un impulso político".

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, advirtió a su rival en X: "Ni siquiera intentes anteponer tus intereses políticos a la seguridad del Estado", rechazando la instrumentalización del ejército por parte de Netanyahu en su "campaña por su supervivencia".

Desde hace meses, Netanyahu ha calificado a Eisenkot como una amenaza para el futuro de Israel, acusándolo de permitir la creación de un Estado palestino —algo que Eisenkot niega— y de formar una coalición con partidos árabes israelíes.

Netanyahu "ha perdido los cabales. Debemos imperativamente mandarlo de vuelta a su casa", criticó también el actual líder de la oposición, Yair Lapid, tras la difusión de la noticia del canal 12.

A Irán poco le importa el resultado

Por su parte, Irán declaró que el resultado de las elecciones israelíes no tendrá impacto en la república islámica, que ha sido bombardeada en dos ocasiones por Israel desde junio de 2025.

Netanyahu, quien ha recibido nuevamente el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra Irán en las últimas semanas, afirmando que "derrocar" al gobierno iraní es la única forma de eliminar la amenaza que representa Teherán.

Agencia NA