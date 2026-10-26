En Surinam, talladores luchan por preservar su arte ante la minería y la tala de bosques

PIKI SEEI, Surinam — De pie sobre un enorme bloque de madera, Alingo Doekoe, de 63 años, se inclinó y blandió un pico tradicional, cincelando con destreza astillas de madera. Poco a poco, iba tomando forma una tabla para el adji-boto, un juego tradicional saamaka con raíces en África occidental.

En este lugar, el tembe —la tradición saamaka de talla en madera y arte decorativo— ha sido parte integral de la vida cotidiana por generaciones. Los saamaka son uno de los seis pueblos tribales de Surinam cuyos antepasados escaparon de la esclavitud durante el dominio colonial holandés y establecieron comunidades independientes en el denso bosque del país hace más de tres siglos.

El tembe, mayormente practicado por hombres, se transmite de padres a hijos y de ancianos a las nuevas generaciones. Este arte se manifiesta en una variedad de objetos, desde bancos y remos hasta peines y puertas, y en las casas de madera que rodean las comunidades fluviales. El bosque circundante ha sostenido a los saamaka durante siglos, proporcionando alimentos, materiales de construcción y recursos esenciales para sus tradiciones culturales. Sin embargo, la expansión de la minería de oro y la tala está ejerciendo una presión creciente sobre el medio ambiente, alejando a los hombres de sus aldeas y de sus oficios tradicionales.

Para los talladores que permanecen, este cambio representa más que la pérdida de un arte. "La talla en madera es parte de quienes somos", declaró Josasath Liefde, de 50 años, un tallador en Piki Seei. "Es una tradición saamaka que seguirá viva". Los diseños geométricos del tembe transmiten significados e historias, creando objetos utilizados en la vida diaria.

Doekoe ha dedicado décadas a la talla de madera y a la preservación de las tradiciones saamaka. Forma parte de Totomboti, un colectivo en Piki Seei que reúne a talladores y trabaja para transmitir el conocimiento cultural a las nuevas generaciones. Muchos talladores de Totomboti son rastafaris, seguidores de un movimiento espiritual que enfatiza la identidad africana y la conexión con la naturaleza. Aunque no todos los saamaka son rastafaris, esta fe tiene una presencia notable en Piki Seei. Doekoe explicó que él y otros hombres del pueblo adoptaron esta espiritualidad al reconocer similitudes con sus propias tradiciones y su conocimiento del entorno natural.

En su taller, bloques de madera y virutas cubren el suelo mientras los talladores trabajan en piezas en diversas etapas de elaboración. Doekoe señaló que, cuando es posible, utilizan árboles caídos y, en ocasiones, talan otros, procurando limitar su impacto en el bosque. Según el colectivo Totomboti, sus carpinteros utilizan apenas uno o dos troncos al año, extrayendo de manera selectiva árboles de madera dura adecuados para su oficio.

Para Doekoe, la talla en madera va más allá de los objetos producidos. La música, el idioma y el arte saamaka preservan elementos de las culturas africanas de sus antepasados, quienes fueron traídos a la fuerza a Surinam durante el comercio transatlántico de esclavos. "Hay conocimiento oculto dentro de nuestro arte", manifestó.

Liefde aprendió de su padre a transformar los árboles en objetos necesarios para su familia y comunidad. Crea bancos, remos y botes de hasta 15 metros (49 pies) de largo. "Si tienes que irte de este lugar, necesitas un bote, y la madera para hacerlo proviene de este bosque", comentó. "Así que este es nuestro sustento".

Doekoe a veces pasa dos meses sin vender nada. Indicó que los hombres jóvenes pueden ver a otros de su edad regresar de los yacimientos auríferos con dinero para comprar autos y otras cosas, lo que hace que la minería se vuelva una alternativa atractiva a la talla.

La minería de oro y la tala, tanto legales como ilegales, han crecido en el interior boscoso de Surinam, ofreciendo la posibilidad de ingresos, pero con riesgos y daños ambientales. Un minero saamaka, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de sus empleadores, relató que conoce esos riesgos de primera mano. En 2016, una excavadora le aplastó el brazo mientras trabajaba en una mina de oro. Perdió el brazo, pero con el tiempo regresó. "Volví a este trabajo porque tengo una meta que quiero alcanzar, y creo que puedo lograrla de esta manera", le dijo a la agencia desde debajo de un refugio improvisado que protegía a los trabajadores del sol intenso.

El minero mantiene a dos adultos y cinco niños y ve pocas alternativas que le proporcionen el dinero necesario. Espera que, con el tiempo, pueda ganar lo suficiente con la minería para ampliar una granja de pollos en un terreno que ya posee. Antes de perder el brazo, también tallaba peines tradicionales de madera. Muchos de los árboles que utilizaba han sido talados desde entonces, lo que obliga a la gente a viajar más lejos para encontrar madera adecuada. Aunque todavía sabe cómo hacer los peines, ya no está físicamente en condiciones de hacerlo.

Su experiencia ilustra las complejas decisiones económicas que enfrentan algunos hombres saamaka. La minería puede ofrecer una vía para perseguir metas que requieren efectivo, incluso cuando quienes la realizan reconocen sus peligros. "Definitivamente hay presión sobre los hombres jóvenes para meterse en la minería de oro", afirmó. "Tienes que abrirte tu propio camino en la vida".

Liefde ve la partida de los hombres jóvenes de otra manera. Ha advertido a sus propios hijos que no trabajen en los yacimientos auríferos, señalando que algunos jóvenes que abandonaron el pueblo en busca de trabajo han muerto. "La persona que se va puede verlo como una oportunidad para sí mismo", expresó Liefde. "Yo lo veo como una pérdida para el poblado".

En Piki Seei, algunos talladores intentan asegurar que la próxima generación tenga otra opción. Los talladores vinculados a Totomboti han trabajado con niños del lugar, organizando lecciones fuera del horario escolar en las que aprenden a medir y dar forma a la madera y a fabricar objetos por sí mismos.

El Museo Saamaka del pueblo ofrece un espacio donde las tallas pueden exhibirse y venderse, mientras que los visitantes de fuera de la comunidad aportan otro mercado. Los talladores que viven o trabajan en otros lugares también regresan al pueblo para practicar sus habilidades.

Doekoe declaró que el turismo y las ventas a extranjeros pueden dar a los artistas un incentivo para permanecer en sus comunidades. Pero preservar el oficio es algo más que encontrar compradores. Describió días en el taller de Totomboti en los que los hombres deliberadamente dejan sus herramientas. En lugar de tallar, se sientan juntos, intercambian ideas y cuentan historias transmitidas por sus antepasados. "Es espiritual, es la vida", afirmó Doekoe. "Vive en nuestras historias".

Aún así, los jóvenes acuden a él con ganas de aprender. Podría comenzar con un principiante usando un pequeño trozo de madera, mostrándole cómo marcarlo y darle forma hasta convertirlo en un peine para el cabello que luego podría regalarse a un amigo. Pero transmitir esas habilidades también depende de proteger el bosque que proporciona los materiales y la inspiración para su trabajo.

Doekoe advirtió que la minería y la tala están causando daños irreversibles, transformando los cursos de agua y destruyendo las condiciones necesarias para el florecimiento del bosque. "El bosque ya no es el mismo, y nunca se recuperará a lo que Dios creó", dijo.

Teme que sea la próxima generación la que cargue con las consecuencias. "Cuando las semillas de los árboles que deben crecer ya no crezcan, los niños que crezcan aquí no experimentarán el bosque como es hoy", afirmó.