Brasil: la derecha se impone en las gobernaciones, pero Lula se aferra en el noreste

Buenos Aires, 26 octubre (NA) — La derecha gobernará la mayoría de los 27 estados de Brasil, pero la izquierda resistió en su bastión electoral del noreste, según el nuevo mapa político que se le presenta al reelecto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor este domingo de Flávio Bolsonaro, observó la Agencia Noticias Argentinas.

Candidatos conservadores ganaron las disputas en estados como Acre, Amazonas y Espírito Santo, donde se enfrentaban a rivales del mismo campo político, así como en el Distrito Federal de Brasilia, informaron medios internacionales.

En São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres estados más poblados del país y el motor de su economía, aspirantes vinculados al bolsonarismo ya habían vencido en la primera vuelta celebrada hace tres semanas.

En el caso de Río de Janeiro, la victoria de Douglas Ruas, aliado del senador opositor Flávio Bolsonaro, que este domingo perdió la segunda vuelta de las presidenciales, quedó confirmada.

El resultado final se declaró días después de la primera vuelta, luego de que la Justicia anulara los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, tercero con el 3,1 % de las papeletas, al considerar que estaba inhabilitado.

Tras esas victorias, Tarcísio de Freitas, gobernador reelegido de São Paulo, y Douglas Ruas, ganador en Río de Janeiro, se involucraron en la campaña presidencial del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Por otro lado, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, se impuso en el estado de Rio Grande do Norte, ubicado en el noreste, ante un rival apoyado por Bolsonaro.

En esta región del noreste, la más pobre de Brasil y principal bastión electoral de la izquierda, aspirantes del PT ya vencieron en primera vuelta en Bahía, Ceará y Piauí.

Los gobernadores de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y de Piauí, Rafael Fonteles, reelegidos por amplios márgenes, también participaron activamente en la victoriosa campaña de Lula de cara a la segunda vuelta.

En el ámbito nacional, el líder progresista venció al rival ultraderechista por el 52 % de los votos frente al 48 % del segundo, tras una remontada inédita respecto a la primera vuelta realizada a inicios de mes.

Lula, quien aspiraba a gobernar el país por cuarta vez, ahora tendrá que lidiar con gobiernos locales predominantemente conservadores, además de con un Congreso de mayoría de derechas, concluye un informe del sitio dw.